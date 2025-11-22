“ستشاهده معنا”.. لابورتا يلمح بحسم التجديد لفليك في برشلونة!

عاشت جماهير نادي برشلونة ليلة استثنائية بكل المقاييس، لم تقتصر فرحتها فقط على الفوز العريض الذي حققه الفريق الأول لكرة القدم على ضيفه أتلتيك بيلباو بأربعة أهداف دون رد، بل امتدت لتشمل احتفالات كبيرة بالعودة المنتظرة إلى الملعب التاريخي سبوتيفاي كامب نو.
عودة الفريق الكتالوني، إلى معقله طال انتظارها، بعد سنوات من أعمال التجديدات، وجاءت العودة لتفتح صفحة جديدة في تاريخ النادي الكتالوني، وسط حالة من التفاؤل الكبير التي بثها الرئيس خوان لابورتا في نفوس المشجعين واللاعبين والجهاز الفني، مؤكدًا أن ما يحدث الآن هو مجرد بداية لحقبة ذهبية جديدة يطمح النادي لتحقيقها في السنوات المقبلة.