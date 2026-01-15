Jurgen Klopp LiverpoolGetty
محمد سعيد

"عليه فقط الإعلان في الصحف" .. نجم ليفربول السابق يرسم سيناريو عودة يورجن كلوب إلى ليفربول!

خطة واضحة المعالم لعودة العبقري الألماني إلى الأنفيلد..

كشف ستان كوليمور، المهاجم السابق لليفربول، عن رؤيته لإمكانية عودة الألماني يورجن كلوب إلى ملعب أنفيلد في سيناريو وصفه بالمذهل.

وكان المدرب الألماني قد أنهى رحلته مع الريدز في صيف 2024، ليترك المهمة لخلفه آرني سلوت الذي نجح في قيادة الفريق نحو لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه الأول.

ورغم الإنجاز الذي تحقق تحت قيادة سلوت، فإن السقوط المروع في الموسم التالي فتح باب التكهنات حول احتمال عودة كلوب بشكل مفاجئ.

  • موقف يورجن كلوب من العودة إلى التدريب

    قضى يورجن كلوب ما يقرب من 9 سنوات على رأس القيادة الفنية لليفربول، خاض خلالها 491 مباراة، ونجح في إعادة الفريق إلى قمة الكرة الإنجليزية بحصد أول لقب في الدوري الممتاز منذ ثلاثة عقود، إلى جانب بطولات محلية وانتصار تاريخي في دوري أبطال أوروبا.

    ورغم أن عقده كان ممتدًا، إلا أن كلوب قرر اختصاره بحثًا عن فترة راحة من ضغوط التدريب، قبل أن يتولى لاحقًا منصب الرئيس العالمي لكرة القدم في شركة "ريد بول".

    وفي سن الـ58، يكرر المدرب الألماني تأكيده أنه لا يخطط للعودة إلى مقاعد الإدارة الفنية في المستقبل القريب، ومع ذلك، يبقى اسمه حاضرًا في كل مرة يشغر فيها منصب بارز داخل كرة القدم الأوروبية.

    وفي أنفيلد تحديدًا، لا يوجد أي فراغ إداري حاليًا، حيث يواصل المدرب الهولندي آرني سلوت قيادة الفريق، لكن موسم 2025-26 شهد صعوبات واضحة لليفربول بعد موجة انتقالات قياسية ونتائج مُحبطة، ما أعاد فتح باب التكهنات حول إمكانية عودة كلوب في يوم من الأيام.

    • إعلان
  • Arne Slot Jurgen Klopp LiverpoolGetty/GOAL

    هل يتحرك ليفربول إذا عاد كلوب إلى التدريب؟

    أوضح ستان كوليمور، المهاجم السابق لليفربول، في تصريحات خاصة لموقع "GOAL" عبر شراكة مع BetWright betting، أن عودة كلوب إلى الشغف التدريبي قد تفتح الباب أمام سيناريو مثير داخل أنفيلد، قائلًا: "إذا كان متاحًا، طوال اليوم. أستطيع أن أرى ذلك تمامًا".

    وأضاف أن فلسفة ليفربول، باعتباره أحد أكثر الأندية نجاحًا في إنجلترا، لا تقوم على نهج الإقالة والتوظيف السريع كما هو الحال في أندية مثل تشيلسي أو مانشستر يونايتد مؤخرًا، مشيرًا إلى أن نجاح آرني سلوت في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه الأول دون إنفاق كبير يعكس امتلاكه شيئًا مميزًا، رغم الصعوبات التي واجهها الفريق في الموسم الثاني مع رحيل بعض النجوم مثل محمد صلاح، ومحاولة دمج صفقات قياسية جديدة.

    وتابع كوليمور: "الموسم الثالث سيكون بمثابة نسخة جديدة للفريق، مع أسماء مثل فلوريان فيرتس وألكسندر إيزاك وهوجو إيكيتاكي، ما سيشكل اختبارًا حقيقيًا لسلوت"، لكنه شدد على أن أي إعلان من كلوب في الصيف المقبل بأنه يريد العودة إلى كرة القدم وأن ليفربول هو النادي الوحيد بالنسبة له، سيجذب بلا شك انتباه مجلس الإدارة.

    وواصل: "أما إذا أعلن رغبته في خوض تحدٍ جديد، فلن يسعى النادي وراءه، بل سيمنح سلوت الفرصة الكاملة لمواصلة مشروعه بعد أن قاد الفريق إلى لقب الدوري في موسمه الأول".

  • ما الذي يجب أن يحدث لعودة كلوب إلى ليفربول؟

    تحدث المهاجم السابق لليفربول، عن السيناريوهات المحتملة لعودة كلوب إلى أنفيلد، مشيرًا إلى أن الأمر يتوقف على موقف المدرب الألماني نفسه. 

    وأوضح كوليمور أن بعض الأصوات على الإنترنت تقلل من إنجازات آرني سلوت، معتبرة أن نجاحه كان نتيجة إرث كلوب، رغم أنه تمكن من قيادة الفريق للفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه الأول وسط غرفة ملابس تضم أسماء كبيرة مثل محمد صلاح وفيرجيل فان دايك، ودون إنفاق كبير.

    وأكد كوليمور أن الحكم على سلوت يجب أن يكون منصفًا، خصوصًا بعد أن حصل على صفقات بارزة مثل فلوريان فيرتس، إكيتيكي وإيساك، والتي يُتوقع أن يكون له دور في اختيارها، مضيفًا: "لا يمكن أن يُقال إنه سيئ عندما يخسر، وإن الدوري كان صدفة، ثم لا يُمنح الفرصة للنجاح مع اللاعبين الجدد".

    أما عن عودة كلوب، فقد شدد كوليمور على أن الأمر سيكون واقعيًا فقط إذا أعلن المدرب عبر الصحف أنه يريد العودة وأن ليفربول هو خياره الوحيد. في هذه الحالة، يرى أن إدارة النادي ستتحرك فورًا، لكن إذا صرح كلوب برغبته في خوض تحدٍ جديد مع أندية أخرى، فإن ليفربول سيواصل دعمه لسلوت ويمنحه الفرصة الكاملة لمواصلة مشروعه.

  • Liverpool FC v Crystal Palace FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    متى ينتهي عقد سلوت في أنفيلد؟

    عقد سلوت في ميرسيسايد من المقرر أن يستمر حتى عام 2027، مما يعني أن لديه الآن أقل من 18 شهرًا متبقيًا في تلك الشروط.

    لديه ليفربول في السباق للحصول على ألقاب كأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا هذا الموسم وسيكون على علم بأن كلوب استمر في الابتعاد عن التكهنات بشأن تغيير ملحوظ في الموقف على صعيد الإدارة.

الدوري الإنجليزي الممتاز
ليفربول crest
ليفربول
ليفربول
بيرنلي crest
بيرنلي
بيرنلي
0