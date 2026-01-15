"عليه فقط الإعلان في الصحف" .. نجم ليفربول السابق يرسم سيناريو عودة يورجن كلوب إلى ليفربول!

قضى يورجن كلوب ما يقرب من 9 سنوات على رأس القيادة الفنية لليفربول، خاض خلالها 491 مباراة، ونجح في إعادة الفريق إلى قمة الكرة الإنجليزية بحصد أول لقب في الدوري الممتاز منذ ثلاثة عقود، إلى جانب بطولات محلية وانتصار تاريخي في دوري أبطال أوروبا.

ورغم أن عقده كان ممتدًا، إلا أن كلوب قرر اختصاره بحثًا عن فترة راحة من ضغوط التدريب، قبل أن يتولى لاحقًا منصب الرئيس العالمي لكرة القدم في شركة "ريد بول".

وفي سن الـ58، يكرر المدرب الألماني تأكيده أنه لا يخطط للعودة إلى مقاعد الإدارة الفنية في المستقبل القريب، ومع ذلك، يبقى اسمه حاضرًا في كل مرة يشغر فيها منصب بارز داخل كرة القدم الأوروبية.

وفي أنفيلد تحديدًا، لا يوجد أي فراغ إداري حاليًا، حيث يواصل المدرب الهولندي آرني سلوت قيادة الفريق، لكن موسم 2025-26 شهد صعوبات واضحة لليفربول بعد موجة انتقالات قياسية ونتائج مُحبطة، ما أعاد فتح باب التكهنات حول إمكانية عودة كلوب في يوم من الأيام.