"حقيقة العودة إلى سبورتنج لشبونة ومفاجأة جديدة في مستقبله!" .. كريستيانو رونالدو يحسم الجدل قبل نهاية عقده مع النصر

رونالدو يكشف خططه المستقبلية..

رد الأسطورة كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، على أنباء عودته إلى سبورتنج لشبونة، إلى جانب خطته بعد الاعتزال.

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رونالدو الذي أكمل عامه "الأربعين"، اليوم الأربعاء الموافق الخامس من فبراير 2025؛ بدأ مسيرته الكروية في نادي سبورتنج لشبونة، قبل أن يتنقل بين عمالقة أوروبا.

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ولعب الأسطورة البرتغالية في صفوف مانشستر يونايتد "مرتين"، بالإضافة إلى ريال مدريد ويوفنتوس؛ ليحط الرحال في نادي النصر أخيرًا.

وانضم كريستيانو رونالدو إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في يناير 2023، حيث وقع على عقود لمدة موسمين ونصف حتى 30 يونيو 2025؛ وسط مفاوضات بين الطرفين حاليًا للتجديد عام آخر.