Goal.com
مباشر
FBL-ENG-PR-NEWCASTLE-MAN UTDAFP

ترجمه

سبب كدمة عين كاسيميرو يكشف النقاب عن صدمة مشجعي مانشستر يونايتد بقيامه باللعب وهو مصاب في وجهه ضد نيوكاسل

صُدم مشجعو مانشستر يونايتد ليلة الأربعاء عندما وصل كاسيميرو إلى سانت جيمس بارك لمواجهة نيوكاسل وهو يعاني من ندبة واضحة للعيان ومؤلمة. شوهد لاعب الوسط البرازيلي المخضرم بعيون سوداء وانتفاخ كبير في خده الأيسر، مما أدى إلى تساؤلات فورية وواسعة النطاق من قبل المشجعين ووسائل الإعلام حول كيفية إصابته بهذه الإصابة بالضبط.

  • تصادم القصر هو السبب في "كدمات العين"

    تم الآن تحديد سبب الكدمة السوداء في عين اللاعب المخضرم. وفقًا لصحيفة The Sun، تعرض اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا لضربة قوية خلال اصطدام في نهاية المباراة التي فاز فيها مانشستر يونايتد 2-1 على كريستال بالاس يوم الأحد الماضي. أظهرت الصور التي التقطت عند صافرة النهاية في تلك المباراة مرحلة مبكرة من التورم تحت عينه، والتي تطورت إلى كدمة كاملة بحلول الوقت الذي سافر فيه الفريق إلى تاينسايد.

    • إعلان
  • Newcastle United v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    لاعب خط الوسط يظهر قوة صلبة رغم إصابته في الوجه

    على الرغم من الإصابة، أثبت كاسيميرو قيمته كلاعب قوي في فريق مايكل كاريك. سجل البرازيلي هدف التعادل قبل نهاية الشوط الأول، حيث سدد برأسه كرة ثابتة أخرى من برونو فرنانديز، محرزًا هدفه السادس في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

    وقد سلط هذا الهدف الضوء على العلاقة المثمرة بين لاعب الوسط وقائد الفريق فرنانديز. فقد جاءت أربعة من أهداف كاسيميرو هذا الموسم من تمريرات فرنانديز من الكرات الثابتة. ومع ذلك، لم تكن بطولاته كافية لمنع الهزيمة المحبطة 2-1 أمام نيوكاسل الذي لعب بعشرة لاعبين.

  • نهاية مريرة لسلسلة انتصارات كاريك

    تحولت ليلة مانشستر يونايتد إلى ليلة سيئة على الرغم من مواجهته لفريق نيوكاسل الذي كان يعاني من نقص في اللاعبين بعد طرد جاكوب رامزي بالبطاقة الحمراء. في حين أن رأسية كاسيميرو ألغت هدف أنتوني جوردون الافتتاحي، إلا أن هدفاً مذهلاً في الدقائق الأخيرة من ويليام أوسولا أنهى سلسلة سبع مباريات دون هزيمة لكارريك كمدرب رئيسي.

  • Everton v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    رحيل اللاعب البرازيلي المخضرم يقترب

    قرر النادي عدم تفعيل تمديد عقد كاسيميرو لمدة عام واحد، مما يعني أنه سيتم الاستغناء عنه عند انتهاء عقده في يونيو. بعد انضمامه من ريال مدريد في عام 2022 مقابل 70 مليون جنيه إسترليني، ساعد البرازيلي مانشستر يونايتد على الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس كاراباو، حيث خاض 153 مباراة في جميع المسابقات.

    تتزايد التكهنات الآن بشأن وجهته المقبلة، حيث تبرز إيطاليا كوجهة محتملة لللاعب البالغ من العمر 34 عامًا الذي يرغب في البقاء في أوروبا.

كأس الاتحاد الإنجليزي
نيوكاسل يونايتد crest
نيوكاسل يونايتد
نيوكاسل
مانشستر سيتي crest
مانشستر سيتي
مان سيتي
الدوري الإنجليزي الممتاز
مانشستر يونايتد crest
مانشستر يونايتد
مان يونايتد
أستون فيلا crest
أستون فيلا
أستون فيلا
0