من سبب المشاكل إلى الحل!.. أونانا "إنتر" أخرس المشككين مع مانشستر يونايتد

أونانا من فاشل اليونايتد إلى منقذهم!

لقد نجح أندريه أونانا، حارس مرمى مانشستر يونايتد فى تحويل السخرية ضده إلى قوة لا تقهر في مواجهة الضغوط المستمرة.

وسجل مانشستر يونايتد رقماً قياسياً سلبيًا في نهاية الأسبوع الماضي، لكن لاعب واحد فقط من الفريق تصدر المشهد وظهر متألقًا رغم تدهور الشياطين الحمر.

وتلقى فريق تين هاج، 23 تسديدة على المرمى في فوزه غير المقنع بنتيجة 2-0 على إيفرتون وهو أكبر عدد من التسديدات التى تلقاها أي فريق في مباراة بالدوري الإنجليزي بدون تسجيل أي هدف منذ عام 2010.

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وتصدى أندريه أونانا، لـ6 تسديدات وتعرض اليونايتد لـ20 تسديدة أو أكثر في خمس من مبارياته الستة الماضية في الدوري الإنجليزي ومع ذلك تلقت شباكهم خمسة أهداف فقط فى تلك المواجهات وحافظوا على شباكهم نظيفة بمباراتين، وهو انعكاس إيجابي آخر على أونانا.

وبعد إلقاء اللوم على الحارس الكاميروني فى بداية الموسم بسبب النتائج السيئة لمانشستر يونايتد وخاصة فشلهم في دوري أبطال أوروبا، تحول أداء أونانا للأفضل وبعد اتهامه بأنه أحد العوامل الرئيسية في مشاكل يونايتد، أصبح الآن منقذ الفريق.