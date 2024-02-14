سباق دوري أبطال أوروبا 2023-24 .. استمرار مانشستر سيتي وريال مدريد على القمة وتراجع بايرن ميونخ!

بعد انطلاق دور الـ16 في دوري الأبطال 2023-24 ما تصنيف الفرق؟

انطلقت مساء أمس الثلاثاء مباريات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2023-24 ونجح فريق ريال مدريد في الفوز بنتيجة 1-0 على لايبزيج وانتصر مانشستر سيتي حامل لقب البطولة على كوبنهاجن بثلاثية مقابل هدف.

وعادت بطولة دوري أبطال أوروبا للاستئناف مجددًا وشهدت هذه النسخة خروجًا مبكرًا لفرق مانشستر يونايتد ونيوكاسل وميلان وبنفيكا، في المقابل يوجد صراع شرس بين حامل اللقب مانشستر سيتي وريال مدريد الفائز باللقب 14 مرة.

وتأهل الريال والسيتى إلى دور الـ16 بسجلات مثالية، ولم يتعرض الرباعي بايرن ميونخ وأتلتيكو مدريد وإنتر وريال سوسييداد لأى هزيمة، وأثبت بوروسيا دورتموند نفسه بعد تصدره المفاجئ لمجموعة الموت، ويبدو آن آرسنال مصممًا على استعادة أمجاده الأوروبية.

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ويصنف موقع "جول" الفرق من حيث قوتها وقدرتها على تحقيق لقب هذا العام، على النحو التالي:-