سباق الكرة الذهبية 2025 | محمد صلاح يغرد منفرداً واستفاقة متأخرة من نجوم ريال مدريد

إصابة موسم رودري تعني أنه لن يدافع عن اللقب الذي فاز به في 2024 - فمن هم المتنافسون الرئيسيون لخلافة الإسباني؟

إذا كنت تعتقد أن أيام الأخبار المثيرة لجائزة الكرة الذهبية قد انتهت بعد انتهاء حقبة هيمنة ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، ففكر مرة أخرى. بعد واحدة من أكثر السباقات تنافسية منذ سنوات عديدة، خرج رودري في الصدارة في عام 2024، متفوقًا على فينيسيوس جونيور الذي حل في المرتبة الثانية حيث قاطعت ريال مدريد الحفل في باريس بشكل دراماتيكي احتجاجًا على عدم فوز نجمهم بالجائزة.

للأسف بالنسبة لرودري، لن يتمكن من الدفاع عن لقبه في عام 2025، حيث تعرض لاعب خط وسط مانشستر سيتي لإصابة في الركبة أنهت موسمه في سبتمبر. وبذلك، فإن الباب مفتوح لعدد كبير من اللاعبين لخلافة النجم الإسباني، وسباق الكرة الذهبية قد بدأ بالفعل بقوة.

لا يحتوي موسم 2024-25 على نفس البطولات الدولية مثل سابقيه، وبالتالي سيتم تحديد وجهة الكرة الذهبية بناءً على أداء الأندية فقط. وهذا يفتح المجال لكل أنواع الأفراد الذين قد لا يحققون نفس النجاح مع بلدانهم مثل الآخرين، بينما هناك أيضًا احتمال لبطولة كأس العالم للأندية المطورة التي يجب أخذها في الاعتبار.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

إذًا، من هم المرشحون للفوز بأكثر الجوائز الفردية شهرة في عالم كرة القدم؟ كما هو الحال دائمًا، سيكون GOAL هنا في كل خطوة لتتبع المتنافسين