سباق الكرة الذهبية 2024 .. تراجع هاري كين ومنافسة نجم السيتي واستمرار بيلينجهام على القمة

من المرشح المثالي لجائزة الكرة الذهبية 2024؟

السباق على جائزة الكرة الذهبية 2024 مستمر فمن سيكون المنافس الحقيقي، وهل سيواصل ليونيل ميسي السيطرة على جائزته المفضلة؟.

ونجح ميسي، في التتويج بالكرة الذهبية الثامنة له لعام 2023، بعد انجازه في قيادة منتخب الأرجنتين للفوز بكأس العالم 2022، وفوزه مع باريس سان جيرمان بلقب الدوري الفرنسي.

والآن بدأت التوقعات بشأن هوية الفائز بالكرة الذهبية 2024 وستشهد هذه النسخة مشاركة أفضل لاعبي كرة القدم في البطولات الدولية، بما في ذلك بطولة أوروبا وكوبا أمريكا في الصيف، فما مدى تأثير تلك المسابقات على الجائزة وهل يمكننا أن نرى الفائز يلعب في نادٍ خارج أوروبا؟.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ويقيم موقع "جول" أداء المتنافسين على أكبر جائزة فردية في كرة القدم ويرصد القائمة الأولية في سباق الكرة الذهبية 2024 على النحو التالي:-