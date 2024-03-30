سباق الأفضل في يورو 2024 .. تألق ألمانيا وتراجع مقلق لإنجلترا!

من الأفضل لحصد لقب يورو 2024؟

انتهت أخيرًا التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا يورو 2024، حيث تأهلت منتخبات بولندا وأوكرانيا وجورجيا يوم الثلاثاء الماضي واكتمل عدد الفرق إلى 24 متنافس على لقب البطولة هذا الصيف في ألمانيا.

ويطمح المنتخب الإنجليزي الذي وصل لنهائي البطولة في النسخة الماضية إلى تعويض إخفاقه والتتويج بلقب هذه النسخة وإنهاء انتظاره الطويل للفوز بلقب كبير منذ عام 1966، وتبدو فرنسا قوية مرة أخرى، بينما يحلق منتخب البرتغال تحت قيادة المدرب الجديد روبرتو مارتينيز.

ومن الواضح أن إسبانيا وبلجيكا لديهم فرصة جيدة للمنافسة، لكن ماذا عن الدولة المضيفة، ألمانيا؟ التي عانت من تراجع مفاجئ في الأداء خلال الأعوام القليلة الماضية، لكن أظهر المنتخب الألمانى بعض التحسن تحت قيادة المدرب الجديد يوليان ناجلسمان.

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ويصنف موقع "جول" فى التقرير التالى أفضل الفرق والمرشحين للفوز ببطولة أمم أوروبا 2024، والتي ستنطلق يوم 14 يونيو القادم، على النحو التالى:-