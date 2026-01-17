FC Barcelona v Atletico de Madrid - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
أحمد مجدي

"سأتحدث عنه حينما يصبح جزءًا من الماضي!".. فليك يتناول رحيل درو فيرنانديز المحتمل ويكشف سبب غياب رافينيا عن التدريبات

المدرب الألماني يتناول كافة الملفات داخل البيت الكتالوني

أكد الألماني هانزي فليك، المدير الفني لنادي برشلونة، أن مواجهة فريقه المرتقبة أمام ريال سوسييداد في الدوري الإسباني لن تكون سهلة على الإطلاق، مشددًا على أن المباراة تُعد من أصعب الاختبارات الخارجية للفريق الكتالوني خلال الموسم الجاري 2025-2026، خاصة في ظل الحالة المعنوية المرتفعة التي يعيشها المنافس بعد تغيير جهازه الفني.

ويحل برشلونة ضيفًا على ريال سوسييداد ضمن منافسات الجولة العشرين من الليغا، في لقاء يكتسب أهمية كبيرة لكلا الفريقين، سواء في صراع الصدارة أو في سباق المراكز المؤهلة للمسابقات الأوروبية. وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده قبل المباراة، تحدث فليك بإسهاب عن صعوبة المواجهة، مؤكدًا أن الأداء القوي الذي يقدمه ريال سوسييداد مؤخرًا يفرض على برشلونة أقصى درجات التركيز والانضباط.

وأشار فليك إلى أنه تابع تطور مستوى ريال سوسييداد في الأسابيع الأخيرة، ولاحظ بوضوح التحسن الكبير في الأداء والثقة داخل الملعب. وأوضح أن النتائج الإيجابية الأخيرة، والمتمثلة في تحقيق انتصارين وتعادل، منحت لاعبي الفريق المنافس دفعة معنوية واضحة، انعكست على أسلوب لعبهم وشخصيتهم داخل المباريات. واعتبر مدرب برشلونة أن هذا العامل يمثل تحديًا حقيقيًا لأي فريق يواجههم في الوقت الحالي.

كما كشف فليك عن معرفته الجيدة بمدرب ريال سوسييداد بيليجرينو ماتارازو، موضحًا أن العلاقة بينهما تعود إلى فترة سابقة في ألمانيا، حيث كانا يعيشان في منطقة واحدة. وأكد أن هذه المعرفة تضيف بُعدًا خاصًا للمواجهة، مشيرًا إلى أنه يتطلع للقاء مدرب سوسييداد مجددًا، لكن ذلك لن يؤثر على تركيزه الكامل في تحقيق هدف فريقه داخل الملعب.

وأضاف مدرب برشلونة أن المباراة ستكون قوية على المستويين البدني والتكتيكي، نظرًا لما يمتلكه ريال سوسييداد من لاعبين مميزين قادرين على صناعة الفارق في أي لحظة. وأكد أن الثقة التي يتمتع بها الفريق المنافس حاليًا ستجعل المواجهة أكثر تعقيدًا، وهو ما يتطلب من لاعبي برشلونة التحلي بالهدوء، واللعب بشخصية الفريق الكبير، خاصة خارج الديار.

  • أهداف برشلونة للموسم الحالي

    وفي حديثه عن أهداف برشلونة هذا الموسم، شدد فليك على أن الفريق لا يفكر سوى في المنافسة على لقب الدوري الإسباني حتى النهاية. وأوضح أن كل مباراة تمثل خطوة مهمة في هذا الطريق، وأن لقاء ريال سوسييداد يُعد محطة مفصلية لا تقبل التفريط في النقاط. وأكد أن برشلونة يدخل اللقاء بعقلية الفوز فقط، دون النظر إلى صعوبة المهمة أو قوة الخصم.

    وأكد المدرب الألماني أن لاعبيه يدركون جيدًا حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، خاصة في هذه المرحلة من الموسم، حيث تبدأ ملامح المنافسة الحقيقية على اللقب في الظهور. وأشار إلى أن الفريق يعمل يوميًا على تصحيح الأخطاء وتحسين الأداء، سواء على المستوى الدفاعي أو الهجومي، من أجل الظهور بأفضل صورة ممكنة في المباريات الحاسمة.

    كما أثنى فليك على الروح الجماعية داخل صفوف برشلونة، معتبرًا أنها أحد أهم أسباب الاستقرار الفني الذي يعيشه الفريق هذا الموسم. وأوضح أن اللاعبين يظهرون التزامًا كبيرًا داخل التدريبات والمباريات، وهو ما يمنحه الثقة في قدرتهم على التعامل مع الضغوط، خاصة في المواجهات الصعبة خارج ملعبهم.

    واختتم فليك تصريحاته بالتأكيد على أن احترام الخصم لا يعني التخلي عن الطموح، مشددًا على أن برشلونة سيخوض المباراة بعقلية البطل، ساعيًا للسيطرة على مجريات اللعب وفرض أسلوبه، مع إدراك تام بأن ريال سوسييداد فريق منظم وقادر على استغلال أي خطأ. وبين الحذر والطموح، يستعد برشلونة لاختبار قوي قد تكون له كلمة مؤثرة في مسار المنافسة على لقب الليغا هذا الموسم.

  • Dro FernandezGetty

    ماذا قال هانزي فليك عن رحيل درو فيرنانديز؟

    وثارت في الساعات الأخيرة أنباء تتحدث عن رحيل درو فيرنانديز لاعب الفريق إلى صفوف باريس سان جيرمان أو مانشستر سيتي وعن هذا قال فليك: "حسنًا، لا أريد الحديث في الأمر حتى تصبح الأمور رسمية، كل ما أريد قوله هو أنك كي تلعب في برشلونة يجب أن تقدم 100٪ مما تملك، وأفضل الحديث عن محطات كتلك حينما تصبح من الماضي".

  • مستقبل تير شتيجن في برشلونة.. ومصير ثنائي الفريق

    أما عن الرحيل المرجح لحارسه الألماني مارك أندريه تير شتيجن، قال فليك: "إنه واحد من أهم رموز النادي خلال 10-12 عامًا الماضية، بالنسبة لي لم يتم إبلاغي بأي شيء رسمي لذا سيكون موجودًا في مباراة الغد، وهو يعرف ما سيتعين عليه فعله ويملك القدرة على اتخاذ قراره".

    وعن العروض الموجهة للثنائي مارك كاسادو ومارك بيرنال: "اللاعبون كلهم معي الآن إلى أن يجد جديد، صحيح أن بعض الناس حولهم يحرضونهم للرحيل لكن كل شيء يسير على ما يرام، بيرنال عاد من إصابة خطيرة، آمل أن يبقى خصوصًا أنه يتكيف بشكل جيد جدًا مع المجموعة الآن".

  • FBL-KSA-SUPERCUP-BARCELONA-REAL MADRIDAFP

    لماذا غاب رافينيا عن تدريبات برشلونة؟

    أما عن سر استبعاد نجمه رافينيا من التدريبات اليوم فقد قال إنه عانى من انزعاجات بسيطة "ففضلنا إراحته وسنرى ما يمكن أن يحدث غدًا".

  • وضعية ماركوس راشفورد

    وعن تفعيل بند شراء ماركوس راشفورد قال فليك: "أتحدث مع ديكو كثيرًا عن الأمور الشبيهة، لدينا لاعب (ماركوس راشفورد) يقدم أداء ممتازًا ولكن الأمور يحددها دومًا ما نستطيع فعله".

