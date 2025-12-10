عودة لسانتياجو برنابيو .. تصرف زين الدين زيدان بمواجهة ريال مدريد ومانشستر سيتي يثير الجدل حول خلافة تشابي ألونسو!

بعد الصدمة التي أحدثتها الهزيمة أمام سيلتا فيجو، أصبح مستقبل تشابي ألونسو على رأس الإدارة الفنية لريال مدريد موضع شك كبير، ليبدأ الحديث داخل أروقة سانتياجو برنابيو عن أسماء محتملة لتولي قيادة الفريق الملكي في حال حدوث أي تغيير.
ويتصدر المشهد اسم زين الدين زيدان، الأسطورة التاريخية للنادي و"رجل الطوارئ" الذي يمكن أن يعيد الاستقرار سريعًا، إلا أن طموحه لتولي تدريب منتخب فرنسا بعد مونديال 2026 قد يشكّل عقبة أمام عودته الثالثة إلى البرنابيو.
على الجانب الآخر، يظل يورجن كلوب الحلم القديم لرئيس النادي فلورنتينو بيريز والجماهير، لكن ارتباطه الحالي مع إدارة ريد بول وقيادته لفريقه الحالي يجعل من الصعب تحقيق هذا السيناريو في الوقت الراهن.
داخليًا، يظهر اسم ألفارو أربيلوا، مدرب فريق الكاستيا، كخيار يمكن الاعتماد عليه، لثقته الكبيرة لدى الإدارة، إلا أن علاقته القوية مع ألونسو قد تجعل قبول المهمة معقدًا. في المقابل، يظل سانتياجو سولاري، المدير الرياضي الحالي للفريق، خيارًا مؤقتًا سبق تجربته في حالات مشابهة، لتوفير حل سريع يخفف الضغوط على النادي.
أما الأسطورة راؤول جونزاليس، فهو متاح بلا فريق، لكن يبدو أنه الحلقة الأضعف بين المرشحين، لغياب الدعم الفعلي له من صناع القرار داخل النادي، ما يقلل فرصه في العودة لتدريب الفريق الأول في الوقت الحالي.