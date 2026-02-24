سام ألارديس يتهم محمد صلاح بـ"التصرف كطفل كبير" في ليفربول وسط قلق من قلة الأهداف

يُنصح ليفربول بإعطاء المزيد من وقت اللعب للموهبة الشابة ريو نغوموها، حيث قدم اللاعب البالغ من العمر 17 عامًا أداءً حيويًا بعد دخوله كبديل في مباراة فورست، بعد استبدال صلاح وكودي جاكبو اللذين لم يقدموا الأداء المطلوب.

وأضاف ألارديس: "من الرائع أن تتمكن من الدخول كبديل. يمكنك إشراكه [نغوموها] منذ البداية عندما يكون الجميع في حالة جيدة وحيوية، ولكن إذا أشركته قبل 20 دقيقة من نهاية المباراة عندما ينخفض المستوى والسرعة ويكون هناك مساحة أكبر، فإنه يمكن أن يبرز.

"سأترك نغوموها على مقاعد البدلاء في الوقت الحالي، لكن سلوت يمكنه إشراكه في وقت أبكر الآن. من الأسهل بناء ثقته بهذه الطريقة بدلاً من إشراكه منذ البداية، وهو ما قد لا ينجح. ومع ذلك، فإن اللاعبين الأساسيين الذين لا يلعبون بشكل جيد سيكونون قلقين، لأنهم يعلمون أنهم يجب أن يرفعوا مستوى أدائهم وإلا سيحل محلهم".

أسطورة الريدز جيمي كاراغر هو آخر من اقترح أن يُمنح نغوموها دقائق لعب قبل زملائه الأكثر خبرة. قال لـ Sky Sports بعد أن شاهد أداءً متعثرًا في سيتي جراوند: "نغوموها فعل في 15 دقيقة أكثر مما فعله صلاح وغاكبو قبل ذلك. لقد غير مجرى المباراة ويجب أن يبدأ المباريات.

"أعتقد أنه في مرحلة ما، يجب أن ينضم ريو نغوموها إلى الفريق، وإلا فقد يضطر إلى الاستغناء عن لاعب وسط آخر أو خسارة جاكبو أو صلاح. أعتقد أن ليفربول يفتقر حقًا إلى الاختراق والسرعة في المناطق الجانبية".