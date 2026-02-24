Getty
سام ألارديس يتهم محمد صلاح بـ"التصرف كطفل كبير" في ليفربول وسط قلق من قلة الأهداف
متى سجل صلاح آخر هدف له في الدوري الإنجليزي الممتاز؟
نادراً ما كان هذا هو الحال بالنسبة لصلاح خلال مسيرته الحافلة بالأرقام القياسية في أنفيلد. فقد حصل ثلاث مرات على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز وأربع مرات على جائزة الحذاء الذهبي. في المجموع، سجل الجناح المتميز 252 هدفاً لليفربول في 429 مباراة.
لم يسجل سوى هدفين فقط في آخر 14 مباراة خاضها في جميع المسابقات. لم يتمكن صلاح من تسجيل أي هدف في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ أن سجل هدفًا ضد أستون فيلا في 1 نوفمبر.
انفجر اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا في ديسمبر بعد أن اقتصر دوره على البديل، حيث اتُهم ليفربول بالتخلي عنه في محاولة صعبة للدفاع عن لقبهم. بدا صلاح محبطًا مرة أخرى عندما تم استبداله في فوزالريدز الدرامي 1-0 على نوتنغهام فورست.
وقد تم التلميح إلى احتمال انتقال صلاح هذا الصيف، حيث يمكن لليفربول المطالبة برسوم من أي انتقال، مع تساؤلات حول موقفه والتزامه تجاه القضية الجماعية.
سلوك صلاح يثير تساؤلات مدرب إنجلترا السابق
قال المدرب السابق لمنتخب إنجلترا ألارديس، الذي قضى سنوات عديدة في تدريب فرق الدوري الإنجليزي الممتاز، في بودكاست No Tippy Tappy Football من BOYLE Sports و Footy Accumulators عن العقلية التي يجب أن يتبناها أسطورة ليفربول: "محمد صلاح بحاجة إلى أن يتحمل المسؤولية، ويجلس، ويتأكد من أنه سيبدأ في تسجيل الأهداف. توقف عن إلقاء اللوم على آرني سلوت عندما تكون أنت السبب في عدم تسجيلك للأهداف واستبدالك. لا يمكن أن يشعر بخيبة أمل لاستبداله عندما لا يسجل أو يصنع فرصًا.
"يبدو الأمر وكأنه نوع من العائق النفسي، لأنه لم يعد مجرد فترة عابرة، بل هو الموسم بأكمله. هذا أمر مقلق لليفربول وله. عليه أن يتوقف عن إظهار كراهيته للوضع على أرض الملعب. اذهب واطرق باب المدرب وناقش الأمر معه. لا تفعل ذلك أمام الجميع؛ إنه يتصرف كطفل كبير".
هل يجب أن يحصل الموهوب الشاب نغوموها على مزيد من وقت اللعب؟
يُنصح ليفربول بإعطاء المزيد من وقت اللعب للموهبة الشابة ريو نغوموها، حيث قدم اللاعب البالغ من العمر 17 عامًا أداءً حيويًا بعد دخوله كبديل في مباراة فورست، بعد استبدال صلاح وكودي جاكبو اللذين لم يقدموا الأداء المطلوب.
وأضاف ألارديس: "من الرائع أن تتمكن من الدخول كبديل. يمكنك إشراكه [نغوموها] منذ البداية عندما يكون الجميع في حالة جيدة وحيوية، ولكن إذا أشركته قبل 20 دقيقة من نهاية المباراة عندما ينخفض المستوى والسرعة ويكون هناك مساحة أكبر، فإنه يمكن أن يبرز.
"سأترك نغوموها على مقاعد البدلاء في الوقت الحالي، لكن سلوت يمكنه إشراكه في وقت أبكر الآن. من الأسهل بناء ثقته بهذه الطريقة بدلاً من إشراكه منذ البداية، وهو ما قد لا ينجح. ومع ذلك، فإن اللاعبين الأساسيين الذين لا يلعبون بشكل جيد سيكونون قلقين، لأنهم يعلمون أنهم يجب أن يرفعوا مستوى أدائهم وإلا سيحل محلهم".
أسطورة الريدز جيمي كاراغر هو آخر من اقترح أن يُمنح نغوموها دقائق لعب قبل زملائه الأكثر خبرة. قال لـ Sky Sports بعد أن شاهد أداءً متعثرًا في سيتي جراوند: "نغوموها فعل في 15 دقيقة أكثر مما فعله صلاح وغاكبو قبل ذلك. لقد غير مجرى المباراة ويجب أن يبدأ المباريات.
"أعتقد أنه في مرحلة ما، يجب أن ينضم ريو نغوموها إلى الفريق، وإلا فقد يضطر إلى الاستغناء عن لاعب وسط آخر أو خسارة جاكبو أو صلاح. أعتقد أن ليفربول يفتقر حقًا إلى الاختراق والسرعة في المناطق الجانبية".
مباريات ليفربول 2025-26: فرص لصلاح لإثارة الحماس
قد يستغل سلوت الفرصة لتغيير تشكيلته في المباريات القادمة، حيث يستعد ليفربول لاستضافة وست هام، الذي يواجه خطر الهبوط، يوم السبت، قبل أن يواجه ولفرهامبتون، الذي يحتل المركز الأخير، في مبارتين متتاليتين في الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي.
قد يشارك نجوموها في تلك المباريات، لكنها ستتيح أيضًا لصلاح فرصًا لاستعادة مستواه، حيث يمر النجم المصري بأصعب فترة في مسيرته التي استمرت تسع سنوات في أنفيلد.
