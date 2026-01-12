بينما كانت مجريات ديربي الهلال والنصر ليلة الأمس سريعة، كانت هناك تفاصيل جدلية بسيطة لم تأخذ حقها من النقاش، وسط نشوة أفراح الزعيم وتحليلات سقوط العالمي .. تلك اللقطات بطلها سالم الدوسري.
سالم الدوسري يثير الجدل بديربي النصر .. ترك مهمته كقائد في أصعب وقت وأحرج إنزاجي برفض الخروج من الملعب!
الهلال ينتزع ثلاث نقاط من النصر
تلقى العالمي بقيادة مدربه البرتغالي جورج جيسوس اليوم الإثنين، الهزيمة الثالثة على التوالي في الموسم الجاري من دوري روشن السعودي 2025-2026، حيث سقط أمام الهلال بثلاثية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الـ15.
العالمي كانت له المبادرة في الديربي بهدف أول عن طريق نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقة 42 من عمر الشوط الأول، لكن هذا التقدم لم يدم، حيث عاد الزعيم للديربي ضربة جزاء سجلها سالم الدوسري (الدقيقة 57)، ثم هدف محمد كنو (81)، فجزائية أخيرة، أحرز منها نجم اللقاء روبن نيفيش الهدف الثالث في الدقيقة 2+90 من عمر المواجهة.
هذه الهزيمة وسعت الفارق بين الهلال والنصر إلى سبع نقاط، حيث يتصدر الزعيم جدول ترتيب دوري روشن 2025-2026 برصيد 38 نقطة، يليه العالمي بـ31 نقطة.
سالم خارج دائرة خلاف طرد نواف العقيدي
الديربي اشتعل في الدقيقة 55، تحديدًا بعدما أخطأ المدافع الفرنسي محمد سيماكان وقام بعرقلة جناح الهلال مالكوم دي أوليفيرا، ليتحصل الهلال على ضربة جزاء، نجح منها سالم الدوسري في إدراك التعادل.
لكن الجدل الأكبر نشب بعد إحراز التورنيدو للجزائية، حيث قام نواف العقيدي؛ حارس مرمى النصر، بالاعتداء على لاعب الوسط البرتغالي روبن نيفيش دون كرة، بينما كان يحاول الأخير التقاط الكرة من الشباك، للعودة سريعًا للعب.
تلك اللقطة اعترض عليها عدد من لاعبي الهلال، محاولين الضغط على حكم اللقاء الفرنسي فرانسوا ليتكسييه، للعودة لتقنية الفيديو وإشهار الكارت الأحمر المباشر في وجه حارس النصر.
في هذه الأثناء، كان سالم الدوسري متجهًا لمقاعد بدلاء الهلال، لشرب الماء، تاركًا مهمته كقائد للفريق مخولًا بالتحدث مع الحكام، وهو العيب المأخوذ عليه من قبل جماهير الزعيم في الكثير من المباريات.
هنا اضطر الإيطالي سيموني إنزاجي؛ المدير الفني للزعيم، لحثه على العودة للملعب، للضغط على الحكم الفرنسي وطلب الرجوع لتقنية الفيديو، وهو ما حدث بالفعل، حيث استجاب له حكم الساحة.
كل ذلك أسفر في الأخير عن طرد نواف العقيدي في الدقيقة 60 من عمر المباراة، بكارت أحمر مباشر.
رفض الدوسري الخروج من الملعب
جدل سالم الدوسري لم يتوقف عند لقطة طرد نواف العقيدي، إنما تكرر في الدقيقة 4+90 من عمر الديربي..
في تلك الدقيقة، قرر سيموني إنزاجي؛ المدير الفني للهلال، سحب التورنيدو من أرض الملعب، للدفع بالوافد الجديد سلطان مندش، وهو ما لم يعجب القائد.
الدوسري رفض الخروج من الملعب، وأشاح بيده إلى إنزاجي معترضًا. المدرب الإيطالي مرر اللقطة مرور الكرام، وقرر في ثوانٍ قليلة، إخراج المهاجم الأوروجواياني داروين نونيز من الملعب بدلًا من سالم، لنزول مندش.
ولم يخرج أي تصريح رسمي من إنزاجي أو الدوسري عن تلك اللقطة عبر اللقاء، لتوضيح كواليسها.
- Getty Images Sport
بالأرقام .. ماذا قدم سالم الدوسري في الديربي؟
شارك سالم الدوسري في ديربي النصر أمس الإثنين، كاملًا، ووضع بصمته على هدف الهلال الأول بفضل ضربة جزاء، تحصل عليها زميله مالكوم دي أوليفيرا.
وقد سدد التورنيدو تسديدة واحدة على المرمى، أحرز منها هدفه، فيما أهدر فرصة هدف محقق.
ونجح سالم بنسبة 50% فقط في المراوغات، فيما تفوق في 6 ثنائيات من أصل 8، وخسر الكرة 12 مرة.
مشوار الهلال في الموسم الحالي 2025-2026
فريق الهلال الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، بشكلٍ متذبذب في المستوى، تحت قيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي؛ قبل أن يضرب بقوة مؤخرًا.
وحقق الهلال 12 انتصارًا مع تعادلين، في 14 مباراة بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي.
أما على المستوى القاري.. حقق الهلال 6 انتصارات متتالية في الجولات الست الأولى، من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية.
أيضًا.. تأهل الزعيم الهلالي إلى نصف نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين؛ حيث سيضرب موعدًا ناريًا مع فريق الأهلي الأول لكرة القدم.
المثير في الأمر أن تذبذب أداء الهلال مع إنزاجي، في بداية الموسم الحالي؛ جاء على الرغم من التألق في بطولة كأس العالم للأندية 2025.
وبدأ إنزاجي مهمته مع الهلال، من بطولة كأس العالم للأندية في صيف العام الحالي؛ حيث قاد الفريق الأول للوصول إلى ربع النهائي، مع نتائج تاريخية كـ"التعادل مع ريال مدريد والفوز على مانشستر سيتي".
مشوار النصر في الموسم الحالي 2025-2026
فريق النصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بشكلٍ أكثر من رائع، رغم خسارة نهائي كأس السوبر السعودي.
وخسر النصر نهائي السوبر أمام عملاق جدة الأهلي بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد أن كان قد تجاوز عقبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في المربع الذهبي.
أما في دوري روشن السعودي.. حقق النصر الفوز في المباريات العشر الأولى؛ قبل أن يسقط في فخ التعادل الإيجابي (2-2) مع الاتفاق، ثم الخسارة ضد الأهلي والقادسية والهلال تواليًا.
أيضًا.. فاز النصر في جميع مبارياته الست بدور المجموعات من مسابقة دوري أبطال آسيا "2"، ضامنًا التأهُل إلى دور ثمن النهائي رسميًا، كما تجاوز نادي جدة، في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.
إلا أن الصدمة الكبيرة جاءت في ليلة 28 أكتوبر 2025؛ عندما سقط الفريق النصراوي أمام الاتحاد، ليودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي.