سالم الدوسري يثير جدل مستقبله مع الهلال مجددًا .. وهكذا رد مالكوم على "خلافات المنزل"!

إثارة الجدل متواصلة رغم الانتصار الكبير..

أثار سالم الدوسري ومالكوم دي أوليفيرا، ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، الجدل في الشارع الرياضي السعودي؛ على هامش الفوز الكاسح على جوانغجو إف سي الكوري الجنوبي.

الهلال فاز (7-0) على الفريق الأول لكرة القدم بنادي جوانغجو إف سي، بملعب "الإنماء" في مدينة جدة، ضمن منافسات ربع نهائي دوري أبطال آسيا "النخبة"، للموسم الرياضي الحالي 2024-2025.

وبهذه النتيجة.. صعد الفريق الهلالي إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا "النخبة"؛ في انتظار الفائز من مواجهة الأهلي وبوريرام يونايتد التايلاندي.