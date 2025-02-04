Al-Hilal v Esteghlal - AFC Champions League Elite West RegionGetty Images Sport
أحمد فرهود

سالم الدوسري يحسم مستقبله مع الهلال رسميًا .. ويدعم علي البليهي: "نحن في مركب واحد!"

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الكلمة الأخيرة في "مستقبل" سالم الدوسري..

تحدث سالم الدوسري، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، عن عديد الملفات المهمة؛ وذلك بعد الفوز على برسبوليس، مساء اليوم الثلاثاء.

الهلال فاز (4-1) على الفريق الأول لكرة القدم بنادي برسبوليس، ضمن منافسات الجولة السابعة من مرحلة الدوري، بمسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة" 2024-2025.

وتألق سالم بشكل كبير في هذه القمة الكروية، حيث سجل هدفين؛ بالتزامن مع احتفاله بخوض المباراة "رقم 100" في البطولة القارية.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ووصل النجم الدولي المتألق إلى هدفه رقم 117 بقميص الهلال، في مختلف المسابقات؛ ليصبح ثالث الهدافين التاريخيين للفريق، متفوقًا على الفرنسي بافيتمبي جوميز، صاحب الـ116 هدفًا.

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