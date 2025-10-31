Salem Al dawsari GOAL ONLYGOAL AR
أفسد الصدفة التي أحرج بها الأهلي والنصر .. سالم الدوسري وجه آخر لعملة حمد الله "الغائب عن الديربي"!

سالم الدوسري يعود أساسيًا في فوز الهلال بديربي الشباب..

عاد سالم الدوسري، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، من إصابة الحوض، التي اعترف بأنه تحامل على آلامه بها مع المنتخب السعودي، وغيبته عن الملاعب لمدة أسبوعين، ليسجل عودته في مباراة بحجم الشباب.

الدوسري عاد من الإصابة، ليلعب 79 دقيقة في ديربي الشباب، الذي انتهى بفوز الهلال بهدف نظيف سجله ماركوس ليوناردو، على ملعب المملكة أرينا، في قمة الجولة السابعة من مسابقة دوري روشن السعودي، بموسم 2025-2026.

وحقق الهلال الانتصار الرابع على التوالي، ليصل إلى النقطة 17، ويحتل الوصافة، بفارق نقطة عن النصر "المتصدر"، بينما تجمد رصيد الشباب عند 6 نقاط، في المركز الثالث عشر.

ماذا صنع سالم الدوسري أمام الشباب؟ هذا ما تستعرضه النسخة العربية من موقع GOAL، في النقاط التالية..

  • Salem Al Dawsari Simone Inzaghi Hilal GFXGOAL AR

    اختبار صعب يواجه أفضل لاعب في آسيا

    سالم الدوسري يواجه اختبارين مع الهلال؛ الأول هو إثبات جدارته كحامل شارة القيادة، وسط تشكيك الكثيرين حول قدرته على ممارسة هذا الدور منذ رحيل سلمان الفرج، والثاني هو تحقيق التناغم مع الظهير الفرنسي ثيو هيرنانديز.

    بالنظر إلى سياسة سيموني إنزاجي في اللقاء، بالاعتماد على سلاح الأطراف، في ذلك السد الدفاعي الذي أحكمه المدرب إيمانول ألجواسيل، بتواجد 5 لاعبين في الخطوط الخلفية، فإن هجمات الهلال ظهرت كثيرًا من الناحية اليسرى، والتي تشهد مجهودًا كبيرًا من قِبل ثيو في الانطلاقات للأمام والتراجع للخلف، في ظل عدم تواجد سالم كثيرًا في منطقة الدفاع.

    الخطة تعتمد على تواجد سالم أو ثيو على الطرف، وتوغل الآخر في العمق من أجل الزيادة العددية وكسر الحصن الشبابي، في ظل اللعب على الطريقة الإيطالية، بالدفاع والمرتدّات، خاصة وأن الفريق يفتقد لأحد أبرز مهاجمين، وهو عبد الرزاق حمد الله.

  • Al Hilal v Al Ahli : AFC Champions League Elite Semi FinalGetty Images Sport

    سجل بها مرتين أمام الأهلي والنصر .. الدوسري أفسد لعبة "الصدفة"

    بالنظر إلى سجل سالم الدوسري، في الدوري السعودي، خاصة في سنواته الأخيرة التي شهدت طفرة تهديفية، فإن قائد الهلال كثيرًا ما اعتمد على لعبة المصادفة، التي لازمته أكثر من مرة، في تلك المسابقة.

    على مدار السنوات الماضية، كان سالم الدوسري يغيب لعدة مباريات، ثم يسجل في أولى مباراة بعد العودة، وتحقق ذلك الأمر في عدة مواسم، نستعرضها في التالي..

    * موسم 2022-2023: غاب عن 5 مباريات، ثم عاد في الجولة العاشرة، ليسجل هدفًا في مرمى النصر.

    * موسم 2021-2022: غاب عن 3 مباريات، ثم عاد في الجولة العاشرة، وسجل هدفًا ضد الأهلي.

    * موسم 2019-2020: غاب عن 3 مباريات، ثم عاد في الجولة الحادية عشرة، وسجل أيضًا أمام الأهلي.

    * موسم 2011-2012: لم يشارك في أولى تسع جولات، ثم شارك في الجولة العاشرة، وسجل هدفًا ضد النصر.

    واليوم، مع عودة سالم الدوسري، بعد غيابه عن الجولات الثلاث الماضية في دوري روشن، لم يتمكن أفضل لاعب آسيوي، من كتابة حلقة جديدة في لعبة المصادفة.

  • Fluminense FC v Al-Hilal: Quarter Final - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport

    الدوسري يكرر معاناة حمد الله

    لطالما تحدثنا منذ بداية الموسم، حول أزمة غياب عبد الرزاق حمد الله، مهاجم الشباب، عن زيارة الشباك، في الوقت الذي يتصارع فيه مع عمر السومة، مهاجم الحزم، على زعامة الهدافين التاريخيين لدوري المحترفين السعودي.

    حمد الله انتقل للهلال على سبيل الإعارة في كأس العالم للأندية، وشارك بديلًا أمام فلومينينسي ولم يسجل، ليعود إلى الشباب، محملًا بـ"لعنة" عدم التسجيل منذ بداية موسم 2025-2026، والتي يبدو أنه نقلها إلى سالم الدوسري، قبل ذهابه مجددًا إلى الليث.

    سالم الدوسري الذي سجل 27 هدفًا وصنع 18 تمريرة حاسمة في 51 مباراة، خلال الموسم الماضي، وقدم أرقامًا تهديفية ساهمت في تتويجه بجائزة أفضل لاعب في آسيا، لا يزال غير قادر على فك شفرة الشباك، بل بدا وكأنه يحاول تأمين رقمه التاريخي كأكبر صانع للتمريرات الحاسمة في تاريخ دوري المحترفين، على حساب التسجيل.

    وظهر القائد الهلالي في أكثر من مناسبة وهو يلعب على الكرات العرضية، من أجل منح الفرص لزملائه، واكتفى بتسديدة وحيدة في الدقيقة 56، بعد لعبة "تيكي تاكا" ثم توجيه الكرة بعيدًا عن المرمى.

    في المقابل، كانت الدقيقة 68 شاهدة على سالم الذي يبحث عن الصناعة أكثر من التهديف، بعدما فضل أن يرسل تمريرة عرضية، بدلًا من تسديد الكرة داخل المنطقة، بعد لعبة تيكي تاكا جديدة، ولعلّها رؤية القائد التي تجعله يبحث عن أفضل وضع للتسديد، أو السيناريو السيء بأن الدوسري فقد حساسية التهديف التي كانت تجعله "يبدع" في طريقة التسجيل ولا يكتفي بهز الشباك فقط.

  • Al Hilal v Al Sadd: AFC Champions LeagueGetty Images Sport

    كلمة أخيرة..

    قدم سالم الدوسري مباراة جيدة، رغم أنه لم يهدد مرمى الحارس مارسيلو جروهي إلا مرة واحدة، ولكنه مع إنزاجي بات وكأن المطلوب منه هو المساهمة في صناعة الفرص أكثر من تسجيل الأهداف.

    الدوسري شارك 79 دقيقة، قبل استبداله بالمدافع يوسف أكتشيشيك، بعد طرد المدافع السنغالي خاليدو كوليبالي، وقدم 54 تمريرة صحيحة من أصل 61، بنسبة دقة (89%) كما أرسل 3 كرات طويلة ناجحة من أصل 4، فضلًا عن نجاحه في استعادة الكرة 3 مرات.

    في المقابل، بدت معاناة سالم في المواجهات الثنائية، حيث كسب التحامًا واحدًا فقط من أصل خمسة، كما فقد الاستحواذ على الكرة 14 مرة.

    سالم أيضًا لا يزال يعاني في ديربي الشباب، بعدما خاض 19 مباراة أمام "شيخ الأندية" في جميع المسابقات، سجل خلالها هدفين فقط، سجلهما خلال موسمي 2023-24 و2024-25.

    بالنظر إلى أداء الدوسري، العائد من الإصابة، فإنه قدم مباراة جيدة، وكان شاهدًا على لعبة تيكي تاكا، بل وساهم في بناء الهجمة، من المنتصف، خاصة في اللقطة التي شهدت طرد كوليبالي، إلا أن قائد الهلال لا يزال علامة استفهام، بشأن استمرار غيابه عن التسجيل، أو حتى التسديد على المرمى.. "هل طريقة إنزاجي هي السبب؟".

