سالم الدوسري يهدد الاتحاد .. ونور الدين زكري يرد على اتهامات "تسليم المباراة" للهلال

ردود الأفعال بعد مباراة الهلال والخلود..

تحدث سالم الدوسري، نجم نادي الهلال، ونور الدين زكري، المدير الفني للخلود؛ بعد نهاية المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الثلاثاء.

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الهلال فاز (5-1) على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخلود، بملعب "المملكة أرينا" في العاصمة الرياض، ضمن منافسات الجولة 22 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحرفين 2024-2025.

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وبهذه النتيجة.. وصل الزعيم الهلالي إلى النقطة 51، في "المركز الثاني" بجدول ترتيب دوري روشن السعودي؛ بينما تجمد الخلود عند النقطة 25، في "المركز الحادي عشر".