"سار على خطى صلاح وعليه احترام ملاك النادي" .. رسالة نارية من روني إلى مدرب تشيلسي

قدم روني تقييماً صريحاً لتصريحات ماريسكا، مشيراً إلى أنها لم تكن عفوية وأنها تحمل رسالة واضحة. في الحلقة الأخيرة من برنامج "ذا واين روني شو"، قال قائد منتخب إنجلترا السابق: "بالنسبة لي، كان الأمر مشابهاً جداً لحالة محمد صلاح الأسبوع الماضي، حيث كان الأمر متعمداً للغاية. إنه يعرف تماماً ما يقوله ومن يستهدفه، وسيعرف مجلس إدارة تشيلسي ومالكو النادي أن الأمر يستهدفهم".

تنبع المقارنات مع صلاح من فكرة أن ماريسكا، مثل مهاجم ليفربول في الأسابيع الأخيرة، اختار أن يتخذ موقفاً هجومياً عبر وسائل الإعلام بدلاً من التزام الصمت. يرى روني أن هذه كانت خطوة استباقية، ربما مدفوعة بالتوتر الداخلي أو الخوف من تزايد الضغط وراء الكواليس، وليس رد فعل عاطفي عفوي.

وتابع روني شرحه لما يعتقد أن نهج المدرب قد يأتي بنتائج عكسية، خاصة في بيئة لا ترحم مثل ستامفورد بريدج. وأضاف: "عليك أن تحترم مالكي نادي كرة القدم. هم من وظفوك وأحضروك، لذا فهذه طريقتهم وأعتقد أنه خالفها قليلاً، هذا شيء حدث بوضوح، سواء كان خلافاً أو أنه يشعر أن وظيفته تحت الضغط ولا يعتقد أن هذا يجب أن يحدث بسبب الفوز بكأسين وحصده للنقاط".

وأضاف: "لا أشعر أنه سيتراجع. لديه شغف ودافع. سواء كان قد سمع أشياء، مثل أن النادي قد يريده أن يرحل، وكان استباقياً في المضي قدماً، فأنت لا تعرف لماذا فعل ذلك. إنه أمر غريب للغاية".

كما حذر المهاجم السابق لمانشستر يونايتد من أن ماريسكا قد يواجه صعوبة في الحصول على الدعم إذا تراجعت نتائج تشيلسي مرة أخرى. "لا أعتقد أنه سيحصل على الحماية الآن بعد أن خرج وصرح بما صرح به. سيكون من الصعب جدًا على النادي أن يأتي ويحميه، وهو أمر مؤسف".