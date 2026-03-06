Getty Images Sport
سارينا ويجمان تحذر لاعبات المنتخب الهولندي من التسرع في الوصول إلى "المستوى الأعلى" ضد أيسلندا، وتدعوهن إلى التحلي بالصبر في مواجهة ضيوف "يصعب هزيمتهم"
ويجمان يطالب بالتركيز في خضم سباق التأهل
تدخل إنجلترا مباراة السبت بروح معنوية عالية بعد فوزها الساحق 6-1 على أوكرانيا. ومع ذلك، فإن ويجمان حذرة من التهديد الذي تشكله أيسلندا المعروفة بقدراتها البدنية القوية ودفاعها الصلب. وتصر المدربة على ضمان أن يتجنب فريقها الوقوع في فخ التراخي بعد سلسلة الأهداف التي سجلها مؤخراً.
تواجه "اللبوات" تحديًا تكتيكيًا مختلفًا في نوتنغهام، حيث من المتوقع أن يتراجع الزوار إلى الخلف ويحبطوا محاولات المضيفات. تعتقد ويجمان أن مفتاح الفوز يكمن في قدرة فريقها على الالتزام بخطة اللعب وانتظار الفرص المناسبة بدلاً من فرض حلول فردية.
التعامل مع ضغط الكتلة المنخفضة
وفي حديثها إلى وسائل الإعلام يوم الجمعة، شددت ويجمان على أهمية القوة الذهنية. "إنها مهمة للغاية. وهذا ما أظهرناه يوم الثلاثاء"، قالت ويجمان. "بالطبع كنا نرغب في تسجيل أهداف في الشوط الأول، وقد أتيحت لنا بعض الفرص، لكن الفريق أظهر أن بإمكاننا تقديم أداء أفضل".
وأشادت المدربة الهولندية بنضج فريقها وقدرته على اختراق الدفاعات دون أن يصاب بالذعر. "التزمنا بالخطة وواصلت الجميع أداء مهامها معًا. لم نبدأ في القيام بأشياء بمفردنا لأن ذلك لا يساعد في مثل هذه اللحظات"، أوضحت ويجمان. "بقينا هادئين وواصلنا أداء مهامنا وحصلنا على بعض الفرص في الهجوم. الأمر يتعلق أيضًا بإدارة المباراة، وهذا يأتي مع الكثير من الخبرة".
وبالنظر إلى مباراة نهاية هذا الأسبوع، أضافت ويجمان: "إنهن فريق قوي جدًا"، في إشارة إلى أيسلندا. "إنهن منضبطات جدًا، وقويات بدنيًا، ومباشرات جدًا، ولديهن سرعة كبيرة.
لقد شاهدنا بعض أدائهن السابق، خاصة ضد إسبانيا. نعتقد أننا سنحصل على الكرة كثيرًا، لكن سيكون من الصعب جدًا اختراق دفاعهن... نحن نعلم أن مباراة الغد ستكون صعبة للغاية. من الصعب هزيمتهن، وعلينا أن نقدم أفضل ما لدينا".
روسو يدعو إلى التفوق السريري أمام المرمى
تعتقد المهاجمة أليسيا روسو، التي لعبت دوراً حاسماً في الفوز الذي تحقق في منتصف الأسبوع، أن إصرار إنجلترا سيؤدي في النهاية إلى إرهاق أي خصم. وقالت روسو لبي بي سي 5 لايف: "كنا نعلم أننا نسيطر على الكرة، وأردنا أن نكون قاسيين في الثلث الأخير من الملعب. كما أن أوكرانيا دافعت جيداً، ثم انفتحت المساحات. كان من المهم تسجيل هدف في بداية الشوط الثاني".
وأكدت روسو أن توقيت التقدم أقل أهمية من جودة الأداء. "طالما أننا نقوم بعملنا من خلال الضغط المضاد وخلق الفرص، فإن ذلك يولد الثقة. إذا جاء الهدف في أول 10 دقائق أو آخر 10 دقائق، فهذا لا يهم. نحن نعلم أننا نستطيع تغيير مجرى المباريات في غضون لحظات".
اللبوات يتطلعن إلى الحفاظ على سجلهن المثالي في التصفيات
تتصدر إنجلترا حالياً المجموعة C من تصفيات كأس العالم للسيدات 2027 برصيد ثلاث نقاط من مباراة واحدة، متقدمة على إسبانيا بفارق الأهداف. ومن شأن الفوز على أيسلندا أن يعزز فرصها في التأهل للبطولة قبل المواجهة المرتقبة مع حاملة اللقب العالمي "لا روخا"، التي تغلبت عليها في نهائي كأس العالم للسيدات 2023.
