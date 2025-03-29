سابقة تاريخية .. الأهلي يخالف العرف ويغير اتفاقه مع الاتحاد في ديربي جدة!

حدث فريد لجماهير قطبي جدة

تشهد مباراة ديربي جدة المرتقبة بين الأهلي والاتحاد، حدثًا فريدًا على المستوى الجماهيري في واقعة تاريخية هي الأولى من نوعها.

ويستضيف الأهلي جاره وغريمه الاتحاد، يوم 5 أبريل المقبل على ملعب "الإنماء" (الجوهرة المشعة)، ضمن منافسات الجولة 26 من دوري روشن السعودي 2024-2025.

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وتمثل المباراة أهمية كبيرة للقطبين، حيث يحتل الاتحاد صدارة الترتيب العام لدوري روشن برصيد 61 نقطة، متقدمًا بفارق 13 نقطة عن الأهلي صاحب المركز الخامس.