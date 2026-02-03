Goal.com
Liverpool 2025-26 kitsadidas/Liverpool/GOAL composite
Anselm Noronha

زي ليفربول 2025-26: قمصان جديدة للعب في الملعب، خارج الملعب، الثالثة وحارس المرمى، تواريخ الإصدار، تسريبات القمصان والأسعار

كل ما تحتاج لمعرفته عن أزياء ليفربول 2025-26، بما في ذلك التسريبات وأماكن الشراء والمزيد.

أبرمليفربول شراكة جديدة مع شركة أديداس، اعتبارًا من موسم 2025-26. وقد مهد انتهاء العقد الأخير للنادي مع شركة نايكي الطريق لعودة "الثلاث خطوط" إلى أنفيلد بعد 13 عامًا.

الصفقة الجديدة، التي من المتوقع أن تدر أكثر من 60 مليون جنيه إسترليني سنويًا، بدأت رسميًا في 1 أغسطس 2025. هذه هي المرة الثالثة التي تكون فيها أديداس الشريك الرسمي لليفربول في مجال الملابس الرياضية. كانت تعاوناتهما السابقة من 1985 إلى 1996 ثم مرة أخرى من 2006 إلى 2012، قبل الشراكات مع ووريور ونيو بالانس ونايكي.

تسوق ملابس ومعدات ليفربول منFanatics اشترِ الآن

اشتهرت ملابس أديداس من فترة ليفربول السابقة في الدوري الإنجليزي الممتاز بارتدائها من قبل أساطير النادي مثل ستيفن جيرارد وجيمي كاراغر وفرناندو توريس ولويس سواريز، من بين آخرين. خلال تلك الفترة، حصل النادي على لقب واحد، وهو كأس الدوري 2012.

إلى جانب شعار مختلف على كل قميص ليفربول لموسم 2025-26، أعادت Adidas إحياء بعض تصميمات ملابسها القديمة من الوقت الذي حلت فيه محل Reebok (المملوكة لـ Adidas) كشريك رسمي للنادي.

هنا، يقدم لك GOAL كل ما تحتاج لمعرفته عن أطقم ليفربول الجديدة، بما في ذلك أماكن الشراء والأسعار والتسريبات والمزيد.

  • Liverpool home kit 25-26Liverpool, Adidas

    الزي الرسمي لليفربول 2025-26، تاريخ الإصدار والسعر

    

    وفقًا للتقاليد، تلتزم ملابس ليفربول الداخلية 2025-26 من Adidas باللون الأحمر الشهير للنادي — والذي أطلق عليه هذه المرة اسم "Strawberry Red" — مع لمسات بيضاء ناصعة لإطلالة كلاسيكية أنيقة.

    عندما يتعلق الأمر بالتصميم، فهو عودة إلى الماضي بدون زخرفة. القميص الجديد للملعب الرئيسي يبعث على الحنين إلى الماضي، مستوحى بوضوح من الزي 2006-07، باستثناء الياقة الكبيرة. يتميز بأكمام مطوية، ورقبة مستديرة بسيطة، وحواف بيضاء للشعار والراعي، وهو قطعة أنيقة وخالدة تشير إلى عودة Adidas الكبيرة إلى أنفيلد.

    تحتل مجموعة 06-07 مكانة خاصة في قلوب المشجعين؛ فقد كانت أول مجموعة تصممها Adidas بعد أن حلت محل Reebok في عام 2006، وارتداها لاعبون أسطوريون في النادي مثل ستيفن جيرارد وXabi Alonso ودانيال أغر.

    ويكمل المظهر كل من الشورت والجوارب الخاصة بالزي الرسمي للموسم 2025-26 باللون الأحمر الفاتح نفسه، مما يحافظ على الجمالية الأنيقة والموحدة للعصر الجديد للريدز.

    تم طرح القميص الجديد للفريق المحلي لليفربول من Adidas للبيع رسميًا منذ 1 أغسطس 2025. يمكن للمشجعين شراء النسخة القياسية قصيرة الأكمام مقابل 85 جنيهًا إسترلينيًا (111 دولارًا)، بينما تبلغ تكلفة النسخة الأصلية عالية الجودة 120 جنيهًا إسترلينيًا (162 دولارًا).

    هل تفضل الأكمام الطويلة؟ يبلغ سعر القميص العادي طويل الأكمام 90 جنيهًا إسترلينيًا (118 دولارًا)، بينما يبلغ سعر النسخة الأصلية 130 جنيهًا إسترلينيًا (170 دولارًا).

  • LFC away kit 25-26Liverpool, Adidas

    زي ليفربول 2025-26 للعب خارج أرضه، تاريخ الإصدار والسعر

    

    تضفي ملابس ليفربول الخارجية 2025-26 من Adidas لمسة جديدة وعصرية على تقاليد النادي الغنية. يغلب على القميص اللون الأبيض الأنيق "Wonder White"، ويبرز شعار Adidas الأحمر اللامع وتفاصيل الأكمام، ويكمله بشكل مثالي شورت أسود وجوارب بيضاء لإطلالة أنيقة ومتوازنة.

    ما يميز هذا القميص حقًا هو شعار النادي المعاد تصميمه. بدلاً من شعار Liverbird الكلاسيكي المستقل، أصبح الشعار الآن محاطًا بدرع عصري جريء - وهو تغيير طفيف يمنح الزي هوية ليفربول متجددة ولا لبس فيها.

    سعر زي ليفربول 2025-26 خارج أرضه مماثل لسعر الزي داخل أرضه.

  • Liverpool 2025-26 third kitadidas/Liverpool

    ليفربول 2025-26 القميص الثالث، تاريخ الإصدار والسعر

    

    تتميز الملابس الرياضية الثالثة لـ adidas و Liverpool 2025-26 بلون أساسي أخضر بحري ملفت للنظر، مع خطوط سوداء على الياقة والأكمام. مستوحاة من الثمانينيات بزخارف مخططة، قد يكون هذا التصميم نسخة عصرية من القمصان الخضراء الكلاسيكية لـ Liverpool x Carlsberg، على الرغم من أن هذه النسخة تتميز بوجود Standard Chartered على الجزء الأمامي.

    علاوة على ذلك، إلى جانب شعار adidas Originals trefoil، من المقرر أن تعرض الملابس الثالثة شعار Liverbird الحالي داخل الشعار القديم. وبالتالي، سيكون شعار ليفربول الكلاسيكي تفسيرًا معاصرًا للشعار المستخدم على الملابس من 1987 إلى 1992، وهي الفترة التي كانت فيها adidas شريكًا في الملابس.

    تكتمل المجموعة بشورت أبيض، إلى جانب جوارب خضراء بحرية مزينة بثلاثة خطوط adidas وحروف "LFC" بارزة.

    القميص الثالث adidas x Liverpool 2025-26 متاح للبيع اعتبارًا من 9 سبتمبر 2025.

  • Liverpool GK kit 25-26Liverpool GK kit 25-26

    تاريخ إصدار ملابس حارس مرمى ليفربول 2025-26 وسعرها

    

    تم إطلاقها كجزء من إصدار قمصان المباريات الداخلية والخارجية للموسم القادم، وتتميز ملابس حارس مرمى ليفربول 2025-26 من Adidas بمزيج من لونين من الأخضر مع شعارات سوداء. وهي متاحة للشراء بنفس سعر قمصان المباريات الداخلية والخارجية.

    بالإضافة إلى ذلك، هناك اعتبار بأن يكون لحراس مرمى ليفربول خيار زي وردي. من المتوقع أن يتضمن كلا الزيين تصميم موجة صوتية، وهي ميزة قياسية في زي Adidas Competition 25 GK.

    من المقرر أن تتميز الملابس الثالثة لحراس المرمى بخطوط سوداء/لامعة تكملها شعارات وياقات وخطوط بيضاء. اختارت Adidas استخدام شعار Trefoil لهذه الملابس الثالثة، بما يتماشى مع تصميم القميص الثالث لموسم 25-26.

