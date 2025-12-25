مرشح لخلافة جوارديولا في مانشستر سيتي .. زين الدين زيدان يحسم موقفه من العمل في الدوري الإنجليزي

أثارت احتمالية وجود العديد من المقاعد الشاغرة في الدوري الإنجليزي الممتاز سؤالًا متكررًا: هل سيخوض زين الدين زيدان أخيرًا المغامرة الإنجليزية؟ الجواب، مرة أخرى، لا يزال بالنفي.

فابريتسيو رومانو، المعروف بمعلوماته الدقيقة عن سوق الانتقالات، كان واضحًا جدًا في هذا الشأن خلال حديثه في بودكاست Here We Go. "في هذه المرحلة، أقول لا. لأن زين الدين زيدان لم يغريه أبدًا منصب في الدوري الإنجليزي الممتاز، حتى في الماضي، عندما كان متفرغًا تمامًا"، أوضح الصحفي الإيطالي الشهير.

على الرغم من مكانته وسجله الحافل بالإنجازات، لم يبد المدرب السابق لريال مدريد أي اهتمام ملموس بإنجلترا، حتى في الفترات التي كان فيها بدون نادٍ.