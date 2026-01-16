لست وحدك يا زيدان: كأس إفريقيا 2025 يعلن مولد نجل أسطورة آخر.. "مهندس المغرب الصامت" الذي أصبح هدية السماء لوليد الركراكي

وصلت بطولة كأس أمم إفريقيا 2025، المقامة في المملكة المغربية، إلى مراحلها الأخيرة؛ حيث كانت قد انطلقت في الحادي والعشرين من شهر ديسمبر الماضي، على أن يُسدل الستار عليها في الثامن عشر من يناير الجاري.

وشهدت هذه النسخة الإفريقية، الكثير من الأحداث والظواهر المثيرة؛ لعلّ أبرزها حضور عدد من أساطير ونجوم اللعبة، على رأسهم الفرنسي زين الدين زيدان.

حضور "الأسطورة الحية" زيدان، إلى ملاعب كأس أمم إفريقيا 2025 في المغرب؛ جاء من أجل متابعة نجله لوكا، حارس مرمى منتخب الجزائر الأول لكرة القدم ونادي غرناطة الإسباني.

لوكا البالغ من العمر 27 سنة، قرر تمثيل المنتخب الجزائري مؤخرًا؛ حيث بدأ اللعب معه في شهر أكتوبر 2025، وتحديدًا في الفوز (2-1) على أوغندا ضمن تصفيات كأس العالم.

ولذلك.. تُعتبر النسخة الحالية من البطولة الإفريقية، هي أول مشاركة كبيرة للوكا مع الجزائر؛ ومن هُنا حرص زيدان على دعمه بقوة، من المدرجات.

وقدّم نجل الأسطورة الفرنسية، مستوى جيد في كأس أمم إفريقيا 2025 بصفةٍ عامة؛ حيث استقبل هدفين في 4 مباريات، كانا في الخسارة (0-2) أمام نيجيريا ضمن منافسات ربع النهائي.

لكننا نستطيع القول "لست وحدك يا زيدان"؛ فهُناك أسطورة رياضية أخرى كان شاهدًا على بزوغ نجومية نجله في بطولة كأس أمم إفريقيا، وهو ما سنستعرضه في السطور التالية..