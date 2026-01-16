Zinedine Zidane Neil El Aynaoui GOAL ONLYGoal AR
لست وحدك يا زيدان: كأس إفريقيا 2025 يعلن مولد نجل أسطورة آخر.. "مهندس المغرب الصامت" الذي أصبح هدية السماء لوليد الركراكي

نجم جديد يسطع في سماء المنتخب المغربي..

وصلت بطولة كأس أمم إفريقيا 2025، المقامة في المملكة المغربية، إلى مراحلها الأخيرة؛ حيث كانت قد انطلقت في الحادي والعشرين من شهر ديسمبر الماضي، على أن يُسدل الستار عليها في الثامن عشر من يناير الجاري.

وشهدت هذه النسخة الإفريقية، الكثير من الأحداث والظواهر المثيرة؛ لعلّ أبرزها حضور عدد من أساطير ونجوم اللعبة، على رأسهم الفرنسي زين الدين زيدان.

حضور "الأسطورة الحية" زيدان، إلى ملاعب كأس أمم إفريقيا 2025 في المغرب؛ جاء من أجل متابعة نجله لوكا، حارس مرمى منتخب الجزائر الأول لكرة القدم ونادي غرناطة الإسباني.

لوكا البالغ من العمر 27 سنة، قرر تمثيل المنتخب الجزائري مؤخرًا؛ حيث بدأ اللعب معه في شهر أكتوبر 2025، وتحديدًا في الفوز (2-1) على أوغندا ضمن تصفيات كأس العالم.

ولذلك.. تُعتبر النسخة الحالية من البطولة الإفريقية، هي أول مشاركة كبيرة للوكا مع الجزائر؛ ومن هُنا حرص زيدان على دعمه بقوة، من المدرجات.

وقدّم نجل الأسطورة الفرنسية، مستوى جيد في كأس أمم إفريقيا 2025 بصفةٍ عامة؛ حيث استقبل هدفين في 4 مباريات، كانا في الخسارة (0-2) أمام نيجيريا ضمن منافسات ربع النهائي.

لكننا نستطيع القول "لست وحدك يا زيدان"؛ فهُناك أسطورة رياضية أخرى كان شاهدًا على بزوغ نجومية نجله في بطولة كأس أمم إفريقيا، وهو ما سنستعرضه في السطور التالية..

    نائل العيناوي.. "مهندس المغرب الصامت" الذي يبدع في كأس إفريقيا

    صحيفة "آس" الإسبانية تغنت في الساعات الماضية، بمتوسط الميدان المغربي نائل العيناوي؛ والذي ينشط في صفوف فريق العاصمة الإيطالية روما، منذ صيف 2025.

    هذه الصحيفة وصفت العيناوي بـ"مهندس المغرب الصامت"، نظرًا لدوره الكبير في خط وسط أسود الأطلس، خلال بطولة كأس أمم إفريقيا 2025؛ حيث يواصل التألق في صمت من مباراة إلى أخرى، دون أي ضجة.

    ودور العيناوي هو قطع الكرات من الخصم، ثم تنظيم اللعب وبناء الهجمات للمنتخب المغربي؛ ولذلك استحق لقب "المهندس" بامتياز، كما أطلقت عليه "آس".

    وأساسًا.. هذا اللاعب البالغ من العمر 24 سنة، انضم للمنتخب المغربي الأول لكرة القدم مؤخرًا؛ وتحديدًا في سبتمبر من عام 2025، ليصبح قطعة أساسية لا غنى عنها في البطولة الإفريقية الحالية.

    تحول العيناوي - الذي بدأ مسيرته في نانسي الفرنسي قبل الانتقال لمواطنه لانس ثم روما -، إلى قطعة أساسية في المنتخب المغربي؛ جعل المدير الفني لأسود الأطلس، يصرح قائلًا: "إنه هدية من السماء لنا".

    ابن "معذب فيدرير".. والد نائل العيناوي كتب أسطورته في عالم التنس

    وبالعودة إلى حديثنا الأصلي؛ يجب الإشارة إلى أن النجم نائل العيناوي الذي يتألق في كأس أمم إفريقيا 2025، هو نجل أحد أساطير التنس العربية والمغربية.

    والتنس العربي - على مستوى الرجال -، ليس مليئًا بالأسماء الكبيرة؛ لكن هُناك نجم مغربي فرض نفسه وبقوة، وهو يونس العيناوي.

    هذا اللاعب الذي احترف رياضة الكرة الصفراء، في الفترة من 1990 إلى 2009؛ وصل إلى التصنيف "الرابع عشر" عالميًا، مع تحقيق 5 ألقاب في رابطة محترفي التنس.

    كما كان العيناوي "الأب"، يصل إلى أدوار متقدمة في بطولات "الجراند سلام"؛ وذلك على النحو التالي:

    * بطولة أستراليا المفتوحة: ربع النهائي عامي 2000 و2003.

    * بطولة أمريكا المفتوحة: ربع النهائي عامي 2002 و2003.

    ليس هذا فقط.. العيناوي "الأب" كان كابوسًا لأساطير التنس العالميين، وخاصة السويسري روجر فيدرير؛ الذي صرح قائلًا في وقتٍ سابق: "كنتُ أعاني في كل مرة ألعب فيها أمامه".

    وتاريخيًا.. فاز يونس مرتين في 6 مباريات ضد فيدرير؛ وهو إنجاز سيظل مُخلدًا في تاريخ التنس العربي عامة، والمغربي بصفةٍ خاصة.

    مميّزات مشتركة.. نائل العيناوي تأثر بوالده رغم اختلاف الرياضة

    واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر.. دعونا نؤكد بأن نائل العيناوي، متوسط ميدان منتخب المغرب ونادي روما الإيطالي؛ اكتسب الكثير من المميّزات التي كان يتمتع بها والده يونس، أسطورة التنس.

    البعض قد يستغرب من تأثر أسلوب نائل بوالده، رغم اختلاف الرياضة التي مارسها كل منهما؛ ولكن هذه حقيقية، يُمكن رصدها في النقاط التالية..

    * أولًا: الهدوء والرزانة

    عُرِف عن العيناوي "الأب"، خلال مبارياته في رياضة التنس؛ أنه يتمتع بهدوء أعصاب كبير ورزانة منقطعة النظير، وذلك في النقاط المهمة والحاسمة داخل أرضية الملعب.

    هذه السمة ربما ورثها نائل من والده؛ حيث وصفه المحللون عندما كان يلعب مع نانسي ولانس، باللاعب الرزين والناضج.

    * ثانيًا: الاحترافية العالية

    نائل العيناوي كان له تصريحًا سابقًا، أشاد فيه بوالده يونس؛ حيث أكد أنه تعلم الاحترافية منه، وذلك بعد رؤيته يتدرب أمامه بالساعات.

    وشدد نائل على أنه عندما كان يشاهد في صغره، والده يتدرب بالساعات أمامه؛ عرف أن الموهبة وحدها لا تكفي، حيث يجب بذل الجهد والعمل بقوة للنجاح.

    * رابعًا: أسلوب اللعب

    لاعب التنس يكون مضطرًا للركض كثيرًا في مساحات صغيرة؛ وذلك للحاق بالكرات التي يسددها خصمه، خلال المباريات.

    هُنا.. سنجد أسلوب لعب نائل شبيه بوالده؛ حيث يقوم هذا اللاعب بالركض كثيرًا وتغطية المساحات في خط الوسط، مع قدرة تحمل كبيرة.

     كلمة أخيرة.. كأس إفريقيا 2025 يجب أن لا تكون النهاية يا نائل

    وبعد كل ما ذكرناه في تقريرنا؛ ستكون الخلاصة هي أن "البيئة الرياضية" التي نشأ فيها نائل العيناوي، متوسط ميدان منتخب المغرب ونادي روما؛ لعبت دورًا كبيرًا فيما وصل إليه هذا اللاعب، خلال الفترة الحالية.

    إلا أن هذا الأمر يجب أن لا يتوقف عند بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 فقط؛ فلمّ لا يصنع نائل أسطورته الخاصة مثل والده يونس العيناوي، لكن في عالم كرة القدم.

    وأساسًا.. نائل قال إن والده لم يضغط عليه للعب التنس، بل ترك له الحرية في تحديد مسار حياته بنفسه؛ وهو من اختار لعب كرة القدم، حتى لا يكون في "ظل يونس".

    وبالفعل.. احتراف هذا اللاعب رياضة التنس، كان سيجعل المقارنات دائمة بينه ووالده؛ خاصة أن العيناوي "الأب"، يُصنف ضمن أفضل الرياضيين في تاريخ المغرب.

    وكل ما يجب أن نفعله الآن هو الانتظار؛ لمعرفة ما إذا كانت بطولة إفريقيا 2025 ستمثّل نقطة انطلاقة حقيقة لمسيرة نائل العيناوي الكروية، أم سيكون تألقه مؤقت فقط عكس والده.

