"نحن نكبر".. زين الدين زيدان يحسم موعد عودته للتدريب!

جاءت تصريحات زيدان خلال حفل خيري لم يتمكن فيه من اللعب بسبب إصابة طفيفة في الفخذ. ومازح زيدان قائلاً: "نحن نكبر، وللأسف، نتعرض للإصابة من وقت لآخر. الآن سأقوم بالتدريب لبعض الوقت"، ملمحاً مرة أخرى إلى عودته إلى الخطوط الجانبية.

لم تكن هذه المرة الأولى في الأسابيع الأخيرة التي يتطرق فيها زيدان للوضع المحيط بمستقبله. ففي حديث سابق خلال مهرجان ترينتو الرياضي الشهر الماضي، اعترف برغبته في تدريب المنتخب الفرنسي يوماً ما. وقال: "أود أن أكون المدرب الرئيسي لمنتخب فرنسا يوماً ما. سأعود بالتأكيد للتدريب".

وتبدو تصريحاته متسقة مع التقارير طويلة الأمد التي تفيد بأن زيدان كان ينتظر تحديداً إتاحة منصب تدريب منتخب فرنسا. ديشان، الذي يتولى المسؤولية منذ عام 2014، لا يزال ملتزماً بعقده حتى ما بعد كأس العالم 2026، لكنه أكد بالفعل رحيله في تلك المرحلة. هذا الجدول الزمني يتوافق تماماً مع نهج زيدان الصبور.

كما تطرق زيدان إلى التكهنات السابقة حول يوفنتوس، قائلاً: "أنا في يوفنتوس؟ لا أعرف لماذا لم يحدث ذلك. أنا دائماً أحتفظ بهذا الفريق في قلبي لأنه أعطاني الكثير".