الأربعاء، بثّ حساب Instant Foot مقطعًا على منصة "إكس" يظهر فيه جول كوندي وهو يقوم بركوب دراجة «فيليب» (Vélib’) في شوارع باريس، محاطًا بمشجعين يحاولون التقاط الصور معه.

ويعود المشهد إلى الثلاثاء الماضي، خلال أحد يومَي الراحة اللذين منحهما هانسي فليك لمجموعته بعد الفوز يوم الأحد الماضي على ليفانتي (3-0).

وتبرز قراءتان. الأولى بسيطة: عودة إلى الجذور لالتقاط الأنفاس، واستعادة القرب من الأهل والأصدقاء، والاستمتاع بلحظة بعيدًا عن الضغط الكتالوني. أما الثانية فتغذي التكهنات. فباريس لا تمثل فقط مدينته الأم، بل أيضًا ساحة صيد باريس سان جيرمان، الذي يراقب المدافع منذ عدة مواسم.