أقرّ مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" حزمة جوائز مالية غير مسبوقة لبطولة كأس العالم المقبلة، في خطوة تاريخية تعكس الطفرة المالية الضخمة التي تشهدها البطولة بنسختها الجديدة.
زيادة غير مسبوقة تاريخيًا تليق بأول نسخة من 48 منتخبًا.. ما هي الجوائز المالية لكأس العالم 2026؟
ما القيمة الإجمالية لجوائز كأس العالم 2026؟
وجاء القرار خلال اجتماع مجلس فيفا الذي عُقد في العاصمة القطرية الدوحة، على هامش نهائي كأس القارات، حيث وافق الأعضاء على توزيع إجمالي جوائز مالية يصل إلى 620 مليون يورو على الاتحادات الوطنية المشاركة، وهو أعلى رقم في تاريخ المسابقة.
وتعكس هذه القرارات مجتمعة رؤية فيفا، بقيادة رئيسه جياني إنفانتينو، الهادفة إلى تعظيم العوائد الاقتصادية لكأس العالم، مع إعادة استثمار جزء من هذه الأرباح في تطوير اللعبة ودعم المجتمعات المتضررة، ما يجعل النسخة المقبلة من البطولة علامة فارقة، ليس فقط على المستوى الرياضي، بل أيضًا على الصعيدين الاقتصادي والإنساني.
ما القيمة المالية التي يحصل عليها كل منتخب مشارك في كأس العالم 2026؟ وما جوائز البطل؟
ووفقًا للقرارات المعتمدة، سيحصل كل منتخب مشارك في كأس العالم على حد أدنى قدره 9 ملايين يورو، بغض النظر عن ترتيبه النهائي في البطولة. ويتكوّن هذا المبلغ من مكافأة مشاركة أساسية، إلى جانب حصة مرتبطة بالترتيب النهائي، حتى في حال إنهاء المنتخب مشواره ضمن المراكز الأخيرة. أما بطل العالم، فسيحصل على جائزة إجمالية تصل إلى 45 مليون يورو، في قفزة مالية كبيرة مقارنة بالنسخ السابقة من البطولة.
ويمثل هذا الرقم زيادة واضحة عن كأس العالم الأخيرة في قطر، حين حصل منتخب الأرجنتين على 42 مليون يورو بعد تتويجه باللقب، بينما نال منتخب فرنسا 38 مليون يورو عقب فوزه بكأس العالم 2018 في روسيا. وتعكس هذه الزيادة التوسّع الكبير في حجم البطولة والعوائد التجارية المرتبطة بها.
وأوضح فيفا في بيان رسمي أن 558 مليون يورو من إجمالي المبلغ سيتم توزيعها كجوائز مباشرة على المنتخبات الـ48 المشاركة، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 50% مقارنة بالنسخة السابقة. ويؤكد هذا القرار التزام فيفا بدعم الاتحادات الوطنية وتعزيز الاستفادة المالية من المشاركة في الحدث الكروي الأكبر عالميًا.
وبحسب التصنيف النهائي المعتمد لتوزيع الجوائز، سيحصل بطل العالم على 43 مليون يورو كجائزة ترتيب، بينما ينال الوصيف 28 مليون يورو، وصاحب المركز الثالث 24 مليون يورو، والرابع 23 مليون يورو. أما المنتخبات التي تحتل المراكز من الخامس إلى الثامن فتحصل على 16 مليون يورو لكل منتخب، في حين تنال المنتخبات من المركز التاسع حتى السادس عشر 13 مليون يورو. وتحصل المنتخبات من المركز السابع عشر إلى الثاني والثلاثين على 9 ملايين يورو، بينما تنال المنتخبات من المركز الثالث والثلاثين إلى الثامن والأربعين 7.5 ملايين يورو.
وإلى جانب ذلك، قرر مجلس فيفا منح كل منتخب متأهل مبلغًا إضافيًا قدره 1.3 مليون يورو لتغطية تكاليف الإعداد والتحضير للبطولة، وهو ما يعني أن جميع الاتحادات المشاركة ستضمن الحصول على ما لا يقل عن 9 ملايين يورو بمجرد المشاركة في كأس العالم، بغض النظر عن النتائج داخل الملعب.
الدور الجائزة المالية البطل 43 مليون يورو الوصيف 28 مليون يورو المركز الثالث 24 مليون يورو المركز الرابع 24 مليون يورو المراكز (الخامس إلى الثامن) 16 مليون يورو المراكز (التاسع إلى السادس عشر) 13 مليون يورو المراكز (السابع عشر إلى الثاني والثلاثين) 9 ملايين يورو المراكز (الثالث والثلاثين إلى الثامن والأربعين) 7.5 مليون يورو الجوائز يضاف إليها 1.3 مليون يورو من قبل "فيفا" لكل منتخب لتغطية تكاليف الإعداد والتحضير للبطولة
هل زادت قيمة جوائز كأس العالم 2026 عن النسخ السابقة؟ ولماذا هذه الزيادة؟
ويأتي هذا السخاء المالي في ظل التوسّع الكبير في عدد المنتخبات المشاركة، إلى جانب الارتفاع الملحوظ في عائدات حقوق البث التلفزيوني، والطلب القياسي على تذاكر المباريات، فضلًا عن الزخم التجاري الضخم الذي تحظى به البطولة في دول الاستضافة الثلاث: الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك . ويرى فيفا أن هذه العوامل مجتمعة تتيح لها تقديم توزيع مالي «جذاب وعادل» لاتحاداتها الأعضاء.
وعلى هامش الاجتماع ذاته، وافق مجلس فيفا أيضًا على إنشاء صندوق دعم خاص بالمناطق المتضررة من النزاعات المسلحة، في مبادرة إنسانية تهدف إلى مساعدة الشعوب التي تعاني من ويلات الحروب ونقص الموارد. وتسعى فيفا من خلال هذه الخطوة إلى إعادة توجيه جزء من عوائد كأس العالم لدعم مناطق تشهد أوضاعًا إنسانية صعبة، في تأكيد على الدور الاجتماعي للعبة كرة القدم.
وفي إطار تطوير كرة القدم على مستوى الفئات السنية، صادق المجلس على إطلاق بطولات جديدة بنظام المهرجانات لمنتخبات تحت 15 عامًا، للبنين والبنات. وستُقام النسخة الأولى عام 2026 بمشاركة منتخبات البنين، على أن تُنظم نسخة البنات في عام 2027، ضمن خطة طويلة الأمد لتوسيع قاعدة ممارسة اللعبة عالميًا.
كما أعلن فيفا أنه اعتبارًا من عام 2028، ستُدعى جميع الاتحادات الأعضاء للمشاركة بمنتخباتها تحت 15 عامًا، للذكور والإناث، في بطولتين منفصلتين. وراعى الاتحاد الدولي في تصميم هذه المسابقات الخصائص البدنية والعمرية للاعبين، حيث ستُلعب المباريات بزمن أقصر وعلى ملاعب أصغر، مع تقليص عدد اللاعبين في الفريق الواحد إلى ما بين سبعة وتسعة لاعبين.