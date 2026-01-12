Goal only Paris FCGoal AR
علي رفعت

زلزال باريس سان جيرمان.. انتصار المجان على المليارات: قصة النادي الذي صمت 47 عاماً لينطق في ليلة الكأس!

باريس إف سي أقصى باريس سان جيرمان!

لم تكن ليلة الإثنين ليلة عادية في تاريخ كرة القدم الفرنسية، فبينما كانت الجماهير تتدفق إلى ملعب بارك دي برانس العريق متوقعة نزهة كروية لنجوم باريس سان جيرمان في دور الـ 32 من الكأس، انتهى المشهد بصدمة هزت أركان العاصمة.

صافرة النهاية لم تعلن فقط فوز باريس إف سي بنتيجة 1-0، بل أعلنت استعادة الأب الشرعي لهيبته في قلب معقل الابن المدلل، ليتأكد الجميع أن خريطة القوة في باريس لم تعد كما كانت.

فالفريق الذي ظل لعقود الجار المنسي القابع في الدرجات الأدنى، نجح في تجريد حامل اللقب من كبريائه، ليثبت أن المال وحده لا يصنع التاريخ، بل الهوية هي التي تعيد إحيائه.

ولكن، خلف هذا الفوز المفاجئ تكمن قصة هي الأكثر غرابة في تاريخ الكرة الأوروبية؛ قصة نادٍ هو الأب الشرعي لخصمه المهزوم، ومشروع رياضي يحاول إعادة تعريف علاقة المشجع بالملعب.

    الطلاق التاريخي: عندما طُرد باريس سان جيرمان إلى الدرجة الثالثة

    الحقيقة التي قد لا يعرفها الكثير من مشجعي باريس سان جيرمان حول العالم هي أن ناديهم لم يكن ليوجد لولا باريس إف سي، ففي عام 1970، تأسس الناديان ككيان واحد نتاج اندماج بين باريس إف سي الطموح ونادي ستاد سان جيرمان.

    لكن شهر العسل لم يدم طويلاً؛ ففي عام 1972، وقع خلاف حاد مع بلدية باريس التي أصرت على أن يحمل النادي اسماً باريسياً خالصاً.

    وقع الانفصال الكبير، وهنا حدثت المفارقة: باريس إف سي احتفظ بالاسم واللاعبين المحترفين وبقي في الدرجة الأولى، بينما أُجبر باريس سان جيرمان على التنازل عن اسمه والبدء من الصفر في دوري الهواة (الدرجة الثالثة).

    ومنذ ذلك اليوم، افترق المساران؛ صعد الابن ليصبح إمبراطورية عالمية، بينما غرق الأب في غياهب النسيان لـ 47 عاماً، قبل أن يعودا وجهاً لوجه في عام 2026.

    ثورة المجان: كرة قدم بلا ثمن

    في عالم تسيطر فيه أسعار التذاكر الفلكية، قرر باريس إف سي أن يتمرد، فمنذ أواخر عام 2023، أطلق النادي مبادرة هي الأولى من نوعها في تاريخ كرة القدم الاحترافية، بتقديم تذاكر مجانية لجميع المباريات على أرضه، عدى مقاعد الشخصيات البارزة.

    هذه الخطوة لم تكن مجرد حركة تسويقية، بل كانت رسالة موجهة لسكان العاصمة الذين يشعرون بالاغتراب تجاه بارك دي برانس الفاخر. 

    أراد باريس إف سي أن يقول: نحن نادي الشعب، وبالفعل، تحول ملعب جان بوان من مدرجات خاوية إلى معقل يضج بالحياة، مما خلق قاعدة جماهيرية وفية.

    ديربي عبر الشارع

    الغرابة في هذا التنافس تتجاوز التاريخ لتصل إلى الجغرافيا. فملعب باريس إف سي يقع حرفياً على الجانب الآخر من الشارع الذي يقع فيه ملعب باريس سان جيرمان. 

    هي بضع خطوات تفصل بين عالمين؛ عالم النجوم والمليارات، وعالم الكفاح والطموح، هذا القرب الجغرافي جعل من فوز الأمس احتلالاً معنوياً لحي بورت دوتوي، حيث احتفلت جماهير الجار الصغير في الشوارع التي كانت حكراً على اللونين الأزرق والأحمر لسنوات طويلة.

    تحالف الأثرياء وريد بول

    لكن ما جعل عام 2024 نقطة تحول حقيقية ليس فقط النتائج في الملعب، بل ما يحدث في الغرف المغلقة، بدخول عائلة أرنو أحد أغنى عائلات في أوروبا مع شركة ريد بول كشركاء، لم يعد باريس إف سي ذلك الفريق المكافح فحسب.

    بوجود عقلية يورجن كلوب التي تشرف على التخطيط الرياضي لمجموعة ريد بول، تحول النادي إلى مشروع سوبر يهدد عرش باريس سان جيرمان. 

    الاستحواذ الجديد جعل من ديربي باريس صراعاً بين قوى اقتصادية عظمى: الاستثمارات القطرية في مواجهة المال الفرنسي الفاخر والمنظومة الرياضية الألمانية المتطورة.

    بيت القصيد

    مباراة الكأس لم تكن مجرد نتيجة عابرة، بل كانت لحظة تتويج لمسار طويل من العودة من تحت الرماد، باريس إف سي لم يعد ذلك الاسم الذي يقرأه الباريسيون في كتب التاريخ القديمة، بل أصبح واقعاً حياً يطارد باريس سان جيرمان في الدوري والكأس وحتى في قلوب المشجعين، لقد استيقظ الجار، ويبدو أن باريس لن تنام هادئة بعد اليوم.

