أول مغربي في أدغال البرازيل .. "صديق ديباي" يستعد لكتابة التاريخ!

في سابقة تاريخية، يستعد لاعب الوسط المغربي زكريا لبيض، لاتخاذ خطوة احترافية جديدة في مسيرته، بالانتقال إلى نادي كورينثيانز البرازيلي، الذي يستعد لإعلان التعاقد الرسمي، في ظل فتح باب الانتقالات الشتوية حتى مارس المقبل.

وكانت المفاوضات قد بدأت بين كورينثيانز ولبيض خلال العام الماضي، إلا أنها توقفت، بسبب منع النادي من تسجيل لاعبين جدد، في الفترة بين أغسطس 2025 ويناير 2026، ما عطّل سير المفاوضات.

ويتطلع لبيض، صاحب الـ32 عامًا، لتجربة احترافية جديدة، بعدما تنوعت مسيرة "الرحالة" المغربي بين هولندا والبرتغال وإنجلترا والصين، حتى رحل عن داليان يانجبو، في يناير الماضي.

وفيما يلي، نستعرض أبرز النقاط حول زكريا لبيض الذي يسعى لإحداث ظهور "نادر" للمغاربة في أراضي البرازيل..