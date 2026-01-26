Getty Images Sport
"مرحبًا أنا مورينيو" .. زانيتي يكشف كواليس مكالمة مورينيو الأولى وكيف أوقف رونالدو طائرة من أجله!
- Getty
ما الذي يجعل ميسي مميزًا؟ زانيتي يشرح
زانيتي، الذي خاض 145 مباراة دولية مع المنتخب الأرجنتيني، سيكون من بين المتابعين المهتمين بمشاركة ميسي في بطولة دولية كبرى أخرى. وقد خاض 196 مباراة وسجل 115 هدفاً مع منتخب بلاده.
لقد حذا ميسي حذو مواطنه الأسطوري دييجو مارادونا وتفوق عليه في الكثير من الإنجازات التي حققها خلال مسيرته الكروية الرائعة. زانيتي محظوظ لأنه التقى بهذين العظيمين ولا يزال معجبًا بالمعايير التي وضعاها.
في حديثه إلى صحيفة كورييري ديلو سبورت، قال زانيتي عن صانع الألعاب الساحر ميسي: "لعبت مع ليو لمدة خمس أو ست سنوات في المنتخب الوطني. كان صغيرًا جدًا وخجولًا عندما انضم إلى المنتخب لأول مرة، ولكن فقط خارج الملعب. لقد رأيته يفعل بعض الأشياء المجنونة. إنه جوهر كرة القدم. أما دييجو، فهو دييجو".
قصة زانيتي مع رونالدو
حظي زانيتي أيضًا بفرصة اللعب مع المهاجم البرازيلي الأسطوري رونالدو، كلاعب أساسي في نادي إنتر المليء بالنجوم في الدوري الإيطالي، ولديه بعض القصص المثيرة للاهتمام عندما يتعلق الأمر بـ R9.
يتذكر اللاعب الأيمن الأسطوري إحدى هذه القصص قائلاً: "في ذلك الوقت، كان لا يزال لدينا عطلة عيد الميلاد. لعبنا ضد روما في سان سيرو في 20 ديسمبر. كانت آخر رحلة طيران إلى الوطن في الساعة 22:30. قال روني: "من عليه أن يغادر معي، بعد المباراة، يستحم في دقيقتين ونذهب". كان على تشولو (سيميوني) وزامورانو العودة إلى ديارهما أيضًا. فزنا 4-1: سجل الأهداف باجيو وزامورانو وكاويت وأنا، لا أتذكر الترتيب. أضاع تشولو رأسية رائعة من إحدى تمريراتي العرضية.
وصلنا إلى المطار حوالي منتصف الليل. كانت الطائرة لا تزال تنتظرنا لأن روني اتصل هاتفياً وأوقفها. تخيل رد فعل جميع الركاب عندما رأونا نصعد على متن الطائرة! خلال الرحلة، لم يتحدث تشولو سوى عن الهدف الذي أضاعه: "كيف فعلت ذلك بحق الجحيم؟" وهكذا، لساعات. كرة القدم، كرة القدم، كرة القدم، لطالما كان هكذا".
- Getty
أفضل مدرب: زانيتي يشيد بمورينيو
عمل زانيتي مع 28 مدربًا على مدار مسيرته، وقال عن هذا العدد المرتفع بشكل مفاجئ: "هذا يبدو صحيحًا، فقد كان لدي أربعة مدربين في موسم واحد!"
وعندما طُلب منه اختيار الأفضل من بينهم، قال اللاعب الجنوب أمريكي: "[جوزيه] مورينيو، بالطبع، سيبقى دائمًا في ذاكرتي. لقد حققنا إنجازًا لا يُنسى وربما لا يتكرر".
وأضاف عن المدرب البرتغالي الغامض مورينيو، الذي حقق لإنتر ميلان لقب دوري أبطال أوروبا كجزء من ثلاثية الألقاب في عام 2010: "كان جوسيه قائداً، كان مقنعاً للغاية. ما زلت أتذكر أول مكالمة هاتفية بيننا".
وأكمل: "كان ذلك في يونيو، كنت عائداً إلى الأرجنتين وتوقفت في فيوميتشينو. في أحد الأوقات، تلقيت مكالمة من رقم برتغالي. قال لي: "أنا جوزيه مورينيو، لقد وقعت للتو مع إنتر، ستكون أنت قائد فريقي. أعتذر إذا لم أكن أتحدث الإيطالية جيداً. كان يتحدثها جيداً بالفعل. مدرب مباشر، مخلص، ومذهل".
يبلغ زانيتي الآن 52 عامًا وهو نائب رئيس إنتر، الذي يسعى للفوز بلقب الدوري الإيطالي مرة أخرى في 2025-26. يتولى مورينيو زمام الأمور في بنفيكا، بعد أن عاد إلى جذوره، بينما بدأ ميسي الموسم التحضيري مع إنتر ميامي قبل الدفاع عن لقب كأس MLS.
إعلان