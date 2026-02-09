رئيس نادي برشلونة "المحبط" جوان لابورتا يحدد الجدول الزمني لإنجاز ملعب كامب نو، حيث تعرقل التأخيرات مشروع بناء الملعب

أعرب لابورتا علناً عن استيائه من العقبات البيروقراطية التي تبطئ عودة النادي إلى كامب نو الذي يعمل بكامل طاقته. مع دخول مشروع التجديد مرحلة حرجة، حددت إدارة النادي بداية عام 2026 كموعد محوري لإعادة فتح الأقسام الرئيسية من الملعب. ومع ذلك، أعاقت الإجراءات الإدارية البيروقراطية التقدم، خاصة فيما يتعلق بالمدرج الشمالي والمدرج 1957، مما ترك قيادة النادي في حالة إحباط واضح.

وفي حديثه إلى وسائل الإعلام التابعة للنادي، لم يتردد لابورتا في التعبير عن استيائه بشأن عدم الالتزام بالمواعيد النهائية. "هذا أمر يزعجني حقًا"، اعترف. "من الواضح أن هذا الجزء من الملعب قد اكتمل أيضًا، وهو المدرج الشمالي. قيل لنا أن الوصول إليه يحتاج إلى تحسين، ونحن نعمل على ذلك".

يكمن جوهر المشكلة في تأخير الحصول على تصاريح السلامة الأساسية. كان النادي يتوقع استقبال المشجعين مرة أخرى في هذه المناطق المحددة فور انتهاء العطلة الشتوية، ولكن هذه الخطط قد تغيرت الآن. وأوضح لابورتا: "المشكلة هي أنه كان من المفترض أن يكون جاهزًا بحلول الأسبوع الأول من يناير؛ نحن الآن في فبراير، وما زلنا لم نتلق تصاريح المدرج الشمالي ومدرج المشجعين، مدرج 1957". "أنا محبط لأننا كان يجب أن نحصل عليها، لكننا تعلمنا أن الأمور تسير ببطء".