رئيس نادي برشلونة "المحبط" جوان لابورتا يحدد الجدول الزمني لإنجاز ملعب كامب نو، حيث تعرقل التأخيرات مشروع بناء الملعب
لابورتا غاضب بسبب تأخير إصدار التصاريح الذي أدى إلى تأجيل افتتاح المدرج الشمالي
أعرب لابورتا علناً عن استيائه من العقبات البيروقراطية التي تبطئ عودة النادي إلى كامب نو الذي يعمل بكامل طاقته. مع دخول مشروع التجديد مرحلة حرجة، حددت إدارة النادي بداية عام 2026 كموعد محوري لإعادة فتح الأقسام الرئيسية من الملعب. ومع ذلك، أعاقت الإجراءات الإدارية البيروقراطية التقدم، خاصة فيما يتعلق بالمدرج الشمالي والمدرج 1957، مما ترك قيادة النادي في حالة إحباط واضح.
وفي حديثه إلى وسائل الإعلام التابعة للنادي، لم يتردد لابورتا في التعبير عن استيائه بشأن عدم الالتزام بالمواعيد النهائية. "هذا أمر يزعجني حقًا"، اعترف. "من الواضح أن هذا الجزء من الملعب قد اكتمل أيضًا، وهو المدرج الشمالي. قيل لنا أن الوصول إليه يحتاج إلى تحسين، ونحن نعمل على ذلك".
يكمن جوهر المشكلة في تأخير الحصول على تصاريح السلامة الأساسية. كان النادي يتوقع استقبال المشجعين مرة أخرى في هذه المناطق المحددة فور انتهاء العطلة الشتوية، ولكن هذه الخطط قد تغيرت الآن. وأوضح لابورتا: "المشكلة هي أنه كان من المفترض أن يكون جاهزًا بحلول الأسبوع الأول من يناير؛ نحن الآن في فبراير، وما زلنا لم نتلق تصاريح المدرج الشمالي ومدرج المشجعين، مدرج 1957". "أنا محبط لأننا كان يجب أن نحصل عليها، لكننا تعلمنا أن الأمور تسير ببطء".
تركيب السقف يفرض تعديل موعد الانتهاء إلى عام 2027
بينما ينصب الاهتمام الفوري على الوصول إلى المدرجات، تم أيضًا تحديث الجدول الزمني الأوسع لمشروع Espai Barca. واجهت خارطة الطريق الأولية التعديلات الحتمية التي تصاحب أي مشروع بناء بهذا الحجم. أوضح لابورتا أنه بينما يقترب الجزء الأكبر من إعادة بناء الملعب الداخلي من نهايته، فإن تتويج المشروع - السقف بزاوية 360 درجة - لن يتم الانتهاء منه حتى عام 2027.
وقال لابورتا: "من المقرر أن يتم الانتهاء من الاستاد بحلول عام 2027"، مقدمًا توقعات واقعية للتسليم النهائي. "من المقرر أن يتم الانتهاء من كل شيء بحلول نهاية عام 2026، ثم سيتم إضافة السقف في عام 2027".
يعني هذا النهج التدريجي أن المشجعين واللاعبين سيشهدون على الأرجح الملعب في حالة "شبه نهائية" خلال معظم موسم 2026-27، على أن تضاف العناصر المعمارية النهائية لاحقًا.
برشلونة يستبعد العودة إلى مونتجويك رغم مخاوف من تضارب المواعيد
تركيب السقف يمثل مشكلة لوجستية كبيرة. كشف لابورتا أن رفع وتثبيت الهيكل سيتطلب إغلاق الملعب لفترة طويلة. وأشار إلى أن "الأمر يتطلب أربعة أشهر من التوقف عن العمل في الملعب، وأعتقد أنه يمكن الانتهاء منه بحلول نهاية عام 2027". "لكن الأمر لا يقتصر على الملعب فحسب: إنه الحرم الجامعي والمنطقة المحيطة به والتعديلات التي يجب إجراؤها... علينا أن نبدأ الآن".
عادةً ما يتطلب الإغلاق لمدة أربعة أشهر الانتقال مؤقتًا، مما يثير مخاوف المشجعين من العودة إلى استاد أوليمبيك لويس كومبانيس في مونتجويك. على الرغم من أن الملعب المؤقت عملي، إلا أنه تعرض لانتقادات بسبب أجوائه الباردة وصعوبة الوصول إليه، مما أدى إلى انخفاض أعداد الحضور. ومع ذلك، سارع لابورتا إلى رفض اقتراحات العودة إلى التل الأولمبي.
وأكد: "لا نخطط للعودة إلى مونتجويك لأنه يمكن ترتيب ذلك بالتزامن مع جداول الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، إذا تأهلنا. أعتقد أنه يمكن تنسيق ذلك جيدًا".
إيرادات الاستاد حاسمة لخطة الانتعاش الاقتصادي للنادي
إن الوضع الاقتصادي الهش لبرشلونة هو ما يدعم الحاجة الملحة لإنجاز المشروع. فالعودة إلى ملعب يتسع لـ 105,000 متفرج أمر ضروري من الناحية المالية. فقد أدت القيود المفروضة على مونتجويك والسعة الجزئية لملعب كامب نو إلى الحد من مصادر دخل النادي، ويرى لابورتا أن الملعب بعد اكتماله سيكون محركًا لملاءة النادي المالية في المستقبل.
وأكد لابورتا أن "العائد الاقتصادي من ملعب كامب نو سبوتيفاي سيكون هائلاً. إنه أهم وسيلة لدينا لزيادة الإيرادات". وأشار الرئيس إلى أن الملعب المجدد مصمم ليكون مركزًا تجاريًا على مدار 365 يومًا، وليس مجرد مكان لإقامة مباريات كرة القدم مرتين في الأسبوع.
وأضاف: "ستكون هناك تحسينات في بيع التذاكر والضيافة والمساحات التجارية التي ستدر دخلاً؛ وتفعيل الرعاية؛ والمزيد من الأحداث العالمية؛ والمزيد من التجارب الشخصية، مما سيسمح لنا بتحقيق إيرادات أكبر بكثير". "نريد أن نتمكن من تنفيذه في أقرب وقت ممكن. سيسمح لنا ذلك بسداد ديوننا، والاستثمار في المشروع الرياضي لنكون قادرين على المنافسة، وتعزيز انتعاشنا الاقتصادي".
