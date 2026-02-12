Getty Images Sport
رئيس أتلتيكو يرسل رسالة قوية إلى برشلونة وسط أنباء عن انتقال خوليان ألفاريز
سيريزو ينفي انتقاله إلى برشلونة
تزايدت التكهنات في الأسابيع الأخيرة بأن برشلونة قد حدد ألفاريز كمرشحه المثالي لقيادة الهجوم بعد رحيل ليفاندوفسكي. مع عدم وضوح مستقبل اللاعب البولندي المخضرم بعد الموسم الحالي واقتراب عيد ميلاده الثامن والثلاثين، أشارت تقارير في كاتالونيا إلى أن برشلونة يخطط لشن هجوم جريء على منافسيه في الدوري الإسباني. ومع ذلك، سارع رئيس أتلتيكو مدريد سيريزو إلى نفي هذه الشائعات.
وفي حديثه إلى وسائل الإعلام خلال حدث في مدريد، كان رئيس أتلتيكو واضحًا عندما سُئل عن الشائعات التي تربط لاعبه رقم 19 بالانتقال إلى كامب نو. وقال للمذيع المصري وين وين: "جوليان لاعب متعاقد مع أتلتيكو مدريد وهو سعيد". "لم يتصل بنا أحد من برشلونة رسميًا بشأن التعاقد معه، وهذا كل ما في الأمر".
بينما كان مستقبله موضوع نقاش، فإن أداء ألفاريز على أرض الملعب كان أيضًا موضع تدقيق. عانى لاعب مانشستر سيتي السابق من شتاء صعب، حيث فشل في تسجيل أي هدف في الدوري الإسباني منذ نوفمبر، ويمر حاليًا بسلسلة من 10 مباريات دون تسجيل أي هدف في جميع المسابقات.
أدت معاناته إلى انتقادات في الصحافة، مما أثار إحباط المدرب سيميوني. عندما سُئل عما إذا كان يجب على المشجعين الاستمرار في الإيمان بقدرة اللاعب على قيادة الهجوم، رد سيميوني الشهر الماضي: "حقًا؟ هل تسألني هذا السؤال بجدية؟ الحقيقة هي أن جوليان ألفاريز يتحدث عن نفسه، بسبب اسمه، والسلطة التي يتمتع بها، والمسيرة التي بنىها، أليس كذلك؟"
إعجاب سيميوني واضح، وكذلك إعجاب مدافع برشلونة رونالد أراوخو، الذي أشاد به علنًا هذا الأسبوع، قائلاً: "إنه لاعب رائع؛ بالنسبة لي، هو أحد أفضل المهاجمين في العالم. يمكنك أن ترى الجودة التي يتمتع بها".
برشلونة يبحث عن مهاجم جديد
اهتمام برشلونة بألفاريز نابع من الضرورة. مع اقتراب ليفاندوفسكي من نهاية مسيرته الرائعة مع النادي، يبحث البلوغرانا بنشاط في السوق عن بديل من الطراز العالمي يمكنه قيادة الهجوم لسنوات قادمة. يعتبر المدير الرياضي ديكو أن ألفاريز، بأسلوبه الضاغط، ومهارته الفنية، وسجله الحافل في أعلى المستويات، هو الملف الشخصي المثالي لنظام برشلونة.
ومع ذلك، فإن الواقع المالي يجعل إبرام الصفقة شبه مستحيل. لا تزال القيود الاقتصادية التي يواجهها برشلونة تشكل عقبة كبيرة، ومن المرجح أن يضطر النادي إلى بيع عدد كبير من اللاعبين لتمويل صفقة لاعب بمثل قيمة ألفاريز.
وضع العقد يخلق حاجزًا صلبًا
ربما يكون أكبر عائق أمام أي نادٍ مهتم بضم اللاعب هو وضع ألفاريز التعاقدي. المهاجم مرتبط بنادي لوس كولتشونيروس حتى يونيو 2030، بعد أن وقع عقدًا لمدة ست سنوات عند وصوله. يتضمن الاتفاق بندًا يقضي بدفع 500 مليون يورو في حالة فسخ العقد، مما يحمي أتلتيكو بشكل فعال من العروض العدائية.
حتى لو كان أتلتيكو مستعدًا للتفاوض، وهو ما يشير سيريزو إلى أنه غير مستعد له، تشير التقارير إلى أنه سيطلب مبلغًا يزيد عن 100 مليون يورو. بالنسبة لفريق برشلونة الذي لا يزال يخضع للوائح صارمة بشأن سقف الرواتب في الدوري الإسباني، من المرجح أن يكون هذا المبلغ باهظًا. في الوقت الحالي، يظل ألفاريز وجه مستقبل أتلتيكو، وسيريزو مصمم على الإبقاء على هذا الوضع.
