رئيس أتلتيكو يرسل رسالة قوية إلى برشلونة وسط أنباء عن انتقال خوليان ألفاريز

بينما كان مستقبله موضوع نقاش، فإن أداء ألفاريز على أرض الملعب كان أيضًا موضع تدقيق. عانى لاعب مانشستر سيتي السابق من شتاء صعب، حيث فشل في تسجيل أي هدف في الدوري الإسباني منذ نوفمبر، ويمر حاليًا بسلسلة من 10 مباريات دون تسجيل أي هدف في جميع المسابقات.

أدت معاناته إلى انتقادات في الصحافة، مما أثار إحباط المدرب سيميوني. عندما سُئل عما إذا كان يجب على المشجعين الاستمرار في الإيمان بقدرة اللاعب على قيادة الهجوم، رد سيميوني الشهر الماضي: "حقًا؟ هل تسألني هذا السؤال بجدية؟ الحقيقة هي أن جوليان ألفاريز يتحدث عن نفسه، بسبب اسمه، والسلطة التي يتمتع بها، والمسيرة التي بنىها، أليس كذلك؟"

إعجاب سيميوني واضح، وكذلك إعجاب مدافع برشلونة رونالد أراوخو، الذي أشاد به علنًا هذا الأسبوع، قائلاً: "إنه لاعب رائع؛ بالنسبة لي، هو أحد أفضل المهاجمين في العالم. يمكنك أن ترى الجودة التي يتمتع بها".