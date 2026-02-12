رينان لودي بعد الهلال | زميله أنقذ الموقف لكن لم يرحمه من مقصلة الجماهير .. اللعب النظيف وخطأ فادح يورطانه في أتلتيكو مينيرو!

الظهير البرازيلي قام في سبتمبر 2025 بفسخ عقده مع نادي الهلال السعودي، بعدما تقرر قيده في القائمة الآسيوية فقط، واستبعاده من القائمة المحلية.

قرار المدير الفني الإيطالي سيموني إنزاجي باستبعاد لودي محليًا جاء نظرًا لارتباط الهلال بقائمة من عشرة أجانب فقط وسط قائمة تضم 25 لاعبًا بالمحليين، ما دفعه للتفريط في البعض.

لكن هذا القرار لم يعجب صاحب الـ27 عامًا، ليقرر مغادرة الرياض في منتصف سبتمبر 2025 تقريبًا، وإخطار النادي بفسخ عقده من جانب واحد فقط، مع اللجوء للاتحاد الدولي لكرة القدم، لطلب كامل حقوقه المالية.

في المقابل، تقدم النادي السعودي بشكوى أمام الاتحاد الدولي متهمًا اللاعب بفسخ عقده دون مبرر قانوني، ولا تزال القضية منظورة حتى وقتنا هذا.