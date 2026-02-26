Goal.com
علي سمير

جلطة سراي ليس أول من يهدم حلم الريمونتادا .. يوفنتوس تذوق الكأس ذاته على يد رونالدو وهؤلاء عاشوا نفس الكابوس!

الأحلام مستحيلة ولا يمكن تحقيقًا أحيانًا

شاهدنا ليلة أمس الأربعاء، واحدة من أكثر المباريات إمتاعًا في النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال أوروبا، والتي حاول فيها يوفنتوس السير على خطى ليفربول وبرشلونة أمام جلطة سراي في إياب ملحق دور الـ16.

البيانكونيري كان خاسرًا بنتيجة 5/2 أمام نظيره التركي في مباراة الذهاب، ووفقًا لمعطيات ما قبل اللقاء وحالة الفريق الإيطالي، الأمور كانت تسير نحو ليلة سهلة للضيوف وتأهل شبه مضمون إلى المراحل الإقصائية.

ولكن يوفنتوس فاجأنا "فقط ليعيش ليلة حزينة ومحبطة فيما بعد"، حيث نجح في تسجيل 3 أهداف في الوقت الأصلي لتصبح النتيجة 5/5 ويتحقق ما اعتقدنا أنه مستحيلًا.

وقتها شعر عشاق السيدة العجوز أنهم سيعيشون ليلة مماثلة لما حدث في كامب نو في 2017، بانتصار برشلونة على باريس سان جيرمان 6/1، في الريمونتادا الأعظم في تاريخ الأبطال، أو ما حدث في أنفيلد للفريق الكتالوني في 2019 على يد ليفربول.

وهنا ظهر المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين عند الاحتكام لشوطين إضافيين، بتسجيل الهدف الأول لجلطة سراي، قبل أن يأتي باريش يلماز بالضربة القاضية، لينتهي اللقاء  3/2 "7/5 لمجموع المباراتين".. من دون ريمونتادا أو أي شيء.

ونحن هنا لنقول لعشاق يوفنتوس، لستم وحدكم .. هناك من ظنوا أنهم اقتربوا من ملامسة السماء قبل السقوط في لحظة!

    ليلة قاسية على إنتر

    خلال موسم 2012/2013، تواجد إنتر في بطولة الدوري الأوروبي، ورغم أن المسابقة لا تليق بالنيراتزوري وتاريخه، إلا أنه كان يحتاج للفوز بها بغض النظر عن أي حسابات أخرى.

    إنتر وقع أمام توتنهام في دور الـ16 من البطولة، وخاض مباراة الذهاب خارج أرضه في ملعب وايت هارت لين، ولسوء حظه أنه لم يتمكن من الخروج بأقل خسائر من هذه الموقعة وانهزم بثلاثية نظيفة.

    جاريث بيل عاش واحدة من أفضل مبارياته بقميص الفريق اللندني، بتسجيل الهدف الأول وصناعة الثالث ليان فيرتونخن، بينما جاء الثاني عن طريق جيلفي سيجوردسون.

    الفريق الإيطالي عاد إلى ميلانو بشعار "اليأس مرفوض"، وبالفعل كان قريبًا للغاية من تحقيق ما أراد، سجل ثلاثية لأنطونيو كاسانو ورودريجو بالاسيو وويليام جالاس "في مرماه"، ليتم اللجوء إلى الشوطين الإضافيين.

    إيمانويل أديبايور لعب دور أوسيمين هنا، وسجل الأول لصالح توتنهام، قبل أن يضيف ريكاردو الفاريز الرابع لإنتر، لتصبح النتيجة 4/1 مقابل 3/0 للذهاب، ولأن وقتها كان يتم الاحتكام لقاعدة "الهدف بهدفين خارج الأرض" صعد الفريق اللندني للخروج بشباك نظيفة بملعبه.

    إنتر مرة أخرى .. والمنتصر كان يوفنتوس

    خلال موسم 2015/2016، لعب إنتر أمام يوفنتوس في نصف نهائي كأس إيطاليا، وكما حدث أمام توتنهام، خسر الفريق مباراة الذهاب خارج أرضه بثلاثية نظيفة.

    إنتر فعل المطلوب منه بالضبط في مباراة العودة، وسجل ثلاثية من مارسيلو بروزوفيتش "هدفين" وإيفان بيريتشيتش، وظن أنه فعل ما يكفي لتفادي ما حدث ضد توتنهام.

    ولكن المعاناة تكررت هذه المرة عن طريق ركلات الترجيح، حيث أضاع رودريجو بالاسيو ركلة جزاء لإنتر تسببت في خروج فريقه من كأس إيطاليا، بعدما سجل يوفنتوس جميع ركلاته بنجاح. 

    آرسنال وعقدة دور الـ16

    قبل طفرته الأخيرة مع ميكيل أرتيتا، عانى آرسنال من عقدة الخروج من دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا مع مدربه أرسين فينجر، وشهد واحدة من أسوأ صور تلك المشكلة في موسم 2011/2012 أمام ميلان.

    الفريق اللندني تعرض لهزيمة ساحقة من الروسونيري 4/0 في مباراة الذهاب عن طريق ثنائية لروبينيو وهدف لكل من زلاتان إبراهيموفيتش وكيفن برنس بواتينج.

    العودة كانت مستحيلة، ولكن آرسنال حاول تغيير الأمر الواقع، وكان على بعد خطوة واحدة فقط لتحقيق هذا المستحيل، حيث تقدم بثلاثية نظيفة سجلها روبن فان بيرسي وتوماش روسيتسكي ولوران كوشيلني.

    الأغرب من ذلك أن هناك فرصة سانحة من انفراد وجهًا لوجه مع كريستيان أبياتي، ولكن الهولندي أضاع فرصة معادلة النتيجة، ليبقى الوضع كما هو عليه ويصعد ميلان.

    هدف واحد فصل روما عن الحلم

    في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2017/2018، ظن ليفربول أن مهمته ستكون سهلة للوصول إلى نهائي المسابقة، بعد الفوز على روما بنتيجة 5/2 على ملعب أنفيلد.

    الأمور تصعبت أكثر على روما في العودة، ساديو ماني سجل الأول لليفربول بعد مرور 9 دقائق فقط، ليرد عليه زميله جيمس ميلنر، ولكن بهدف في شباكه ليمنح روما التعادل.

    جورجينيو فاينالدوم حاول التأكيد على أنها ليس ليلة الريمونتادا وسجل الثاني لليفربول، ليأتي الرد من روما .. لن نيأس ولا مكان للاستسلام.

    فريق العاصمة الإيطالية سجل 3 أهداف في الشوط الثاني من إدين دجيكو ورادا ناينجولان، لتصبح النتيجة 4/2 .. ولكن الثلاثية لم تكن كافية لإنقاذ الموقف.

    حلم يوفنتوس الذي تحول إلى كابوس

    واحدة من أغرب حالات الريمونتادا على الإطلاق، عندما لعب ريال مدريد أمام يوفنتوس في ربع نهائي 2018، حيث أقيمت مباراة الذهاب على أرض يوفنتوس.

    ريال سحق يوفي على أرضه وأمام جماهيره في تورينو بثلاثية نظيفة، وجاءت الأهداف عن طريق هدفين لكريستيانو رونالدو وآخر لزميله البرازيلي مارسيلو.

    كل الأمور كانت مهيئة لعبور سهل إلى المرحلة التالية، ولكن الفريق الإيطالي كان على وشك تحقيق معجزة لولا تدخل القدر.

    الفريق الذي كان يمر بحالة من النحس الأوروبي بتلك الفترة، سجل ثلاثية على ملعب سانتياجو برنابيو وسط دهشة وذهول الجميع، أحرزها ماريو ماندجوكيتش "هدفين" وهدف آخر لبلايس ماتويدي، لتصبح النتيجة 3/3.

    وفي الوقت الذي كان يحضر فيه الجميع أنفسهم للشوطين الإضافيين، سجل كريستيانو رونالدو هدفًا قاتلًا في الدقيقة 97 من ركلة جزاء جدلية، ليقضي على أحلام البيانكونيري تمامًا، ليتحول الحلم إلى كابوس وسط اعتراضات من الفريق الإيطالي واتهامات بالتعرض للظلم التحكيمي.

    صمود ريال مدريد منع الحلم الألماني

    في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2013/2014، لعب بوروسيا دورتموند أمام ريال مدريد طامحًا في تحقيق المفاجأة والعبور من أجل محاولة الفوز بالبطولة.

    ريال أحبط كل الأحلام في مباراة الذهاب، بالتغلب على الفريق الألماني بثلاثية نظيفة، سجلها جاريث بيل وإيسكو وكريستيانو رونالدو.

    وعندما جاء موعد العودة، رفع دورتموند شعار أن المستحيل ليس ألمانيًا، قبل إثبات ريال مدريد أن هذه المقولة ليست دقيقة أحيانًا، بصموده حتى الدقائق الأخيرة.

    ماركو رويس سجل هدفين في الشوط الأول لصالح دورتموند، ورغم كل المحاولات للوصول إلى مرمى إيكر كاسياس، انتهت المباراة 2/0، ليصعد ريال إلى نصف النهائي.

    تشيلسي تذوق من الكأس أيضًا

    مرة أخرى مع ريال مدريد، الفريق الإسباني فاز على تشيلسي بأرضه ووسط جماهيره في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال بنتيجة 3/1، وسجل الثلاثية المهاجم الفرنسي كريم بنزيما.

    وفي مباراة العودة كانت المفاجأة، البلوز صدموا الجميع وسجلوا 3 أهداف على ملعب سانتياجو برنابيو، حيث أحرز ميسون ماونت الأول ومن بعده أنطونيو روديجر وتيمو فيرنر.

    كل الأمور كانت تسير على ما يُرام نحو ريمونتادا إعجازية، ولكن رودريجو سجل هدفًا قاتلًا في الدقيقة 80 لتصبح النتيجة 3/1 مثل مباراة الذهاب تمامًا، قبل أن يظهر كريم بنزيما بالثاني لتنتهي القصة.

    ريمونتادا منقوصة

    نسخة حديثة من الريمونتادا، حيث وقعت في الموسم الماضي بين برشلونة وبوروسيا دورتموند، عندما فاز الفريق الكتالوني 4/0 على نظيره الألماني في ذهاب ربع النهائي.

    الرباعية التي جعلت الأمور مريحة لبرشلونة، سجلها رافينيا ولامين يامال وروبرت ليفاندوفكسي "هدفين"، لتصبح الأمور شبه محسومة في العودة.

    دورتموند حاول النجاح بما فشل في فعله أمام ريال مدريد، وسجل ثنائية من سيرهو جيراسي في الإياب لتصبح النتيجة 2/0، وكان وقتها بحاجة لهدفين لمعادلة النتيجة.

    ولكن رامي بن سبعيني سجل الأول لبرشلونة بهدف ذاتي في مرماه، قبل أن يعود جيراسي بهدف آخر لتنتهي المباراة 3/1 لدورتموند في ريمونتادا منقوصة.

