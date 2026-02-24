Getty/GOAL
ريكسهام يوقع عقد تمديد مع الثنائي المتميز، بينما يقترب رايان رينولدز وروب ماك من تحقيق حلمهما باللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز
ريكسهام يضع شروطاً جديدة في محاولة للترقية
فيل باركنسون يشرف على هذه المهمة، بعد أن رفع فريق ريكسهام من الدوري الوطني إلى الدوري الممتاز، مع سعادته المفهومة لرؤية لاعبين أثبتوا جدارتهم يلتزمون بالنادي.
وقد قال باركنسون عن التفاوض على شروط جديدة مع لاعبين محترفين مخضرمين في الدوري الإنجليزي: "كلاهما شابان رائعان ولاعبان جيدان، وقد قدما مساهمات كبيرة لنا العام الماضي وهذا الموسم.
لقد كان أولي رائعًا بالنسبة لنا، حقًا، وقد تكيف جورج جيدًا مع مستوى الدوري الممتاز. كلاهما يجسد ما نريده في النادي - يلعبان بكل قلب والتزام في كل مباراة، ومن الرائع أن يكونا قد حصلا على عقود جديدة".
راثبون سعيد بالاتفاق الجديد مع فريق ريد دراغونز
راثبون، الذي انتقل إلى نادي SToK Racecourse في صيف 2024، مدد عقده لمدة 12 شهراً حتى نهاية موسم 2027-28. لعب دور البطولة مع نادي Wrexham الموسم الماضي، حيث حصل النادي على ترقية تلقائية من دوري الدرجة الأولى.
سجل اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا ثمانية أهداف في 42 مباراة وفاز بلقب أفضل لاعب في النادي لهذا الموسم. تعرض لإصابة مؤسفة في الكاحل قبل بداية الموسم الحالي عندما تعرض لإصابة خلال رحلة ما قبل الموسم إلى أستراليا ونيوزيلندا.
عاد راثبون إلى الملاعب في منتصف ديسمبر، وسجل هدفًا بعد دقيقتين من عودته إلى الملعب من على مقاعد البدلاء ضد واتفورد. سجل الآن ستة أهداف في 16 مباراة.
وقد علق راثبون على تمديد عقده مع فريق ريد دراغونز قائلاً: "أنا سعيد للغاية بتوقيع العقد الجديد. إنه يوم خاص بالنسبة لي ولعائلتي. أنا في غاية السعادة. لقد كانت تجربتي هنا رائعة حتى الآن. ربما تكون أفضل تجربة كروية في مسيرتي. أريد أن أستمر في اللعب، وأن أستمر في التحسن، وأن أصنع المزيد من اللحظات الخاصة لهذا النادي".
دوبسون يمدد تعاقده مع فريق ريد دراغونز
دوبسون، الذي انضم إلى فريق ريد دراغونز ريكسهام في نفس فترة الانتقالات التي انضم فيها راثبون، مدد أيضًا عقده حتى صيف 2028. وقد خاض 48 مباراة مع فريق باركنسون الموسم الماضي، وحظي بإشادة واسعة النطاق لقدرته على استعادة الكرة وتقدم ريكسهام في المباراة.
وقد شارك في جميع مباريات ريكسهام الـ 33 في الدوري هذا الموسم، باستثناء ثلاث مباريات، بعد أن أمضى السنوات التسع الأخيرة من مسيرته في الدوري الأول. وقال اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا والخريج من أكاديمية وست هام: "أنا سعيد للغاية بتوقيع عقد جديد مع النادي.
لقد كانت 19 شهراً رائعة. لقد استمتعت بكل دقيقة منها. لقد كانت رحلة رائعة حتى الآن. أنا سعيد للغاية بتمديد العقد، وآمل أن نتمكن من صنع المزيد من الذكريات المميزة".
محاولة التأهل للملحق: وريكسهام يسعى للوصول إلى المراكز الستة الأولى
يعمل المالكان المشاركان لفريق هوليوود، ريان رينولدز وروب ماك، في مجال تحقيق الأحلام. لقد استمتعا بخمس سنوات رائعة على رأس الفريق، بعد أن أكملوا عملية استحواذ مذهلة في عام 2021، ووضعوا نصب أعينهم الوصول إلى الدوري الممتاز.
يعد المحلل في الدوري الإنجليزي دون جودمان من بين أولئك الذين أشادوا بفريق ريكسهام، حيث قال عن سعيهم لتأمين مركز ضمن المراكز الستة الأولى في 2025-26: "أعتقد أن فيل باركنسون قام بعمل رائع لوضع وريكسهام في سباق التصفيات. كنت سأقول إن تثبيت مركز الفريق في منتصف الجدول كان يجب أن يكون هدفهم في أغسطس. لكن الطريقة التي سارت بها الدوري، جعلتهم في صلب المنافسة".
يحتل وريكسهام المركز السادس في جدول الدوري في الوقت الحالي - بفارق خمس نقاط عن ميلوال الذي يحتل المركز الثالث، ولكن بفارق أربع نقاط فقط عن كوينز بارك رينجرز الذي يحتل المركز الثالث عشر. سيعود فريق باركنسون إلى الملاعب يوم الثلاثاء عندما يستضيف بورتسموث - مع ثقة عالية في معسكر ريد دراغونز بعد فوزه الملحمي 5-3 على إيبسويتش في المباراة الأخيرة.
