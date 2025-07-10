رونالدو خير دليل .. نصف الكوب "الإيطالي" الممتلئ من انتقال ريتيجي للقادسية!

ماتيو ريتيجي على وشك أن يصبح لاعباً جديداً في نادي القادسية

عندما يمر القطار، عليك أن تفعل كل ما في وسعك للحاق به، خاصة إذا كان قطارًا مصنوعًا من الذهب الخالص ويقودك مباشرة إلى فرصة العمر.

ماتيو ريتيجي، على متن ذلك القطار المتجه إلى المملكة العربية السعودية، قرر الصعود إليه، ولا يهمه أن خبر، الوجهة النهائية، بعيدة بما يكفي عن أضواء كرة القدم الهامة.

يستعد المهاجم الإيطالي الأرجنتيني لإنهاء تجربته مع أتالانتا بعد عام واحد فقط، حافل بالإنجازات ولقب هداف الدوري الإيطالي، وذلك لبدء مغامرة جديدة في الدوري السعودي للمحترفين. قرار اتخذ في مطلع الموسم الذي يسبق كأس العالم، ولهذا السبب أيضًا، عندما بدأت تزداد احتمالات انتقاله إلى القادسية، طرح الكثيرون سؤالًا يخص المنتخب الإيطالي: ما الذي سيتغير الآن بالنسبة للمنتخب الوطني؟

الموضوع يُستكمل بالأسفل

نعم، لأن الذي يودع كرة القدم الإيطالية ليس فقط مهاجمًا أثبت في الموسم الماضي أنه قادر على تسجيل الأهداف بفعالية، بل أيضًا أحد مهاجمي المنتخب الوطني.

إنه أحد الرجال الذين تعلق عليهم آمال الجميع في رؤية إيطاليا في كأس العالم بعد غيابها عن نسختين متتاليتين.