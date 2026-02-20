Getty Images Sport
ريتشارد ليديزما وبريان غوتيريز وأرماندو غونزاليس يتصدرون قائمة المنتخب المكسيكي لمواجهة أيسلندا
لاعبو المنتخب الأمريكي السابقون في قائمة اللاعبين
ومن بين اللاعبين الذين تم استدعاؤهم المكسيكيون الأمريكيون براين جوتيريز، لاعب شيكاغو فاير السابق الذي يلعب الآن مع تشيفاس، والذي قرر تمثيل المكسيك على أمل الحصول على مكان في التشكيلة النهائية لكأس العالم 2026، وريتشارد ليديزما، الذي لعب سابقًا مع المنتخب الأمريكي لكنه اختار مؤخرًا تمثيل المكسيك. كما أدرج خافيير أغيري إفراين ألفاريز، لاعب تشيفاس أيضًا واللاعب السابق في لوس أنجلوس غالاكسي.
"فاسكو" يواصل تقييم اللاعبين
المباراة ضد أيسلندا هي جزء من جدول تحضيرات المنتخب الوطني وستسمح للطاقم الفني بتقييم لاعبين من مختلف أندية الدوري المكسيكي. ونظراً لأنها ليست فترة دولية رسمية للفيفا، لم يتمكن الطاقم الفني من استدعاء لاعبين يلعبون خارج المكسيك. لذا، تتكون قائمة اللاعبين حصرياً من لاعبي الدوري المكسيكي.
تشيفاس تتصدر قائمة اللاعبين المستدعين
ساهم تشيفاس بأكبر عدد من اللاعبين في هذه القائمة بسبعة لاعبين: راؤول رانجيل، ريتشارد ليديزما، دييغو كامبيو، بريان غوتيريز، إفراين ألفاريز، روبرتو ألفارادو وأرماندو غونزاليس. أما أمريكا وتولوكا فقد سجلت كل منهما أربعة لاعبين.
قائمة المكسيك
حراس المرمى
لويس أنخيل مالاغون (أمريكا)
راؤول رانجيل (تشيفاس)
كارلوس أسيفيدو (سانتوس)
المدافعون
ريتشارد ليديزما (تشيفاس)
خيسوس غارزا (تيغريس)
فيكتور غوزمان (رايادوس)
إسرائيل رييس (أمريكا)
إيفاردو لوبيز (تولوكا)
خيسوس غالاردو (تولوكا)
دييغو كامبيو (تشيفاس)
لاعبو الوسط
إريك ليرا (كروز أزول)
إريك سانشيز (أمريكا)
كارلوس رودريغيز (كروز أزول)
دنزل غارسيا (إف سي خواريز)
مارسيل رويز (تولوكا)
بريان غوتييريز (تشيفاس)
أليكسيس غوتييريز (أمريكا)
المهاجمون
إفراين ألفاريز (تشيفاس)
روبرتو ألفارادو (تشيفاس)
غيليرمو مارتينيز (بوماس)
أرماندو غونزاليس (تشيفاس)
