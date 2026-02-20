ريتشارد ليديزما وبريان غوتيريز وأرماندو غونزاليس يتصدرون قائمة المنتخب المكسيكي لمواجهة أيسلندا

ومن بين اللاعبين الذين تم استدعاؤهم المكسيكيون الأمريكيون براين جوتيريز، لاعب شيكاغو فاير السابق الذي يلعب الآن مع تشيفاس، والذي قرر تمثيل المكسيك على أمل الحصول على مكان في التشكيلة النهائية لكأس العالم 2026، وريتشارد ليديزما، الذي لعب سابقًا مع المنتخب الأمريكي لكنه اختار مؤخرًا تمثيل المكسيك. كما أدرج خافيير أغيري إفراين ألفاريز، لاعب تشيفاس أيضًا واللاعب السابق في لوس أنجلوس غالاكسي.