"على ريال مدريد ألا ينسى هذا الموقف!".. مسؤول برشلوني سابق: مدفوعات نيجريرا لا يمكن تبريرها رغم مبالغات بيريز

عاد ملف 'قضية نيجريرا" ليتصدر المشهد الكروي الإسباني من جديد، بعد تصريحات نارية أطلقها كارليس توسكيتس، الرئيس السابق للجنة الاقتصادية في نادي برشلونة، والرئيس المؤقت لمجلس إدارة النادي خلال الفترة الانتقالية التي أعقبت استقالة جوسيب ماريا بارتوميو وحتى انتخاب جوان لابورتا رئيسًا للنادي في مارس 2021، حيث وصف المدفوعات التي قام بها النادي لصالح خوسيه ماريا إنريكيز نيجريرا، نائب رئيس لجنة الحكام السابق، بأنها “عمل فوضوي غير مقبول على الإطلاق”.
وفي تصريحات أثارت جدلًا واسعًا داخل الأوساط الرياضية والإعلامية، أكد توسكيتس أن برشلونة استمر في دفع مبالغ مالية لنيجريرا لما يقرب من عقدين من الزمن، معتبرًا أن مجرد اتخاذ قرار التعامل مع شخصية تشغل منصبًا حساسًا داخل منظومة التحكيم الإسبانية يمثل خطأ إداريًا جسيمًا، حتى وإن لم يثبت وجود أي تأثير فعلي على قرارات الحكام داخل الملعب.