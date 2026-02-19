ريال مدريد يكشف عن "تعاون" مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) في الوقت الذي يواصل فيه النادي دعم التحقيق مع فينيسيوس جونيور

توقفت مباراة فاصلة في مرحلة خروج المغلوب بين العملاقين الإسباني والبرتغالي لمدة 10 دقائق في بداية الشوط الثاني. سجل فينيسيوس الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 50، عندما سدد كرة من داخل منطقة الجزاء إلى الزاوية العليا.

أدت الاحتفالات التي جرت أمام مشجعي الفريق المضيف الغاضبين إلى اشتباكات أولية بين لاعبي بنفيكا وريال مدريد، حيث صُدم فينيسيوس عندما حصل على بطاقة صفراء.

عاد فينيسيوس في النهاية إلى خط المنتصف، حيث اصطف بجوار بريستياني، لكنه اندفع نحو الحكم فرانسوا ليتكسييه قبل أن تستأنف المباراة، وادعى أنه تعرض لإهانات عنصرية.

اتبع مسؤولو المباراة بروتوكولات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA)، حيث تم تعليق المباراة، وحدثت الكثير من النقاشات الساخنة وتبادل الاتهامات. أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بعد صافرة النهاية أنه سيتم فتح تحقيق في ما حدث.