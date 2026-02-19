Getty/GOAL
ريال مدريد يكشف عن "تعاون" مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) في الوقت الذي يواصل فيه النادي دعم التحقيق مع فينيسيوس جونيور
توقف المباراة بعد اتهامات بالإساءة العنصرية
توقفت مباراة فاصلة في مرحلة خروج المغلوب بين العملاقين الإسباني والبرتغالي لمدة 10 دقائق في بداية الشوط الثاني. سجل فينيسيوس الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 50، عندما سدد كرة من داخل منطقة الجزاء إلى الزاوية العليا.
أدت الاحتفالات التي جرت أمام مشجعي الفريق المضيف الغاضبين إلى اشتباكات أولية بين لاعبي بنفيكا وريال مدريد، حيث صُدم فينيسيوس عندما حصل على بطاقة صفراء.
عاد فينيسيوس في النهاية إلى خط المنتصف، حيث اصطف بجوار بريستياني، لكنه اندفع نحو الحكم فرانسوا ليتكسييه قبل أن تستأنف المباراة، وادعى أنه تعرض لإهانات عنصرية.
اتبع مسؤولو المباراة بروتوكولات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA)، حيث تم تعليق المباراة، وحدثت الكثير من النقاشات الساخنة وتبادل الاتهامات. أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بعد صافرة النهاية أنه سيتم فتح تحقيق في ما حدث.
ريال مدريد يساعد في التحقيق الذي تجريه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم
وجاء في بيان رسمي: "تم تعيين مفتش أخلاقيات وانضباط من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) للتحقيق في مزاعم السلوك التمييزي خلال مباراة الإياب في دوري أبطال أوروبا 2025/2026 بين نادي بنفيكا وريال مدريد CF في 17 فبراير 2026. وسيتم توفير مزيد من المعلومات حول هذه المسألة في الوقت المناسب".
لعب ريال مدريد دورًا بارزًا في تلك الإجراءات، حيث بذل كل جهد ممكن لمساعدة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم. وجاء في بيان صادر عن العملاق الإسباني على موقعه الرسمي: "يعلن نادي ريال مدريد أنه قدم اليوم جميع الأدلة المتاحة إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بشأن الحوادث التي وقعت يوم الثلاثاء الماضي، 17 فبراير، خلال مباراة دوري أبطال أوروبا التي خاضها فريقنا في لشبونة ضد نادي بنفيكا.
"تعاون نادينا بنشاط مع التحقيق الذي فتحه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) عقب الأحداث العنصرية غير المقبولة التي وقعت خلال تلك المباراة.
"ريال مدريد يقدر الدعم والإعجاب الذي حظي به لاعبنا فينيسيوس جونيور من جميع أطراف مجتمع كرة القدم العالمي. سيواصل ريال مدريد العمل، بالتعاون مع جميع المؤسسات، للقضاء على العنصرية والعنف والكراهية في الرياضة والمجتمع".
تصريحات من فينيسيوس جونيور وبريستياني
فينيسيوس، الذي كان هدفًا منتظمًا للمتعصبين طوال فترة وجوده في سانتياغو برنابيو، قال في بيان عاطفي صدر على خلفية المزيد من العناوين المؤسفة: "العنصريون هم، قبل كل شيء، جبناء. إنهم بحاجة إلى وضع قمصانهم في أفواههم لإظهار مدى ضعفهم. لكنهم يتمتعون بحماية الآخرين الذين، من الناحية النظرية، عليهم واجب معاقبتهم.
"لا شيء مما حدث اليوم جديد في حياتي أو في حياة فريقي. تلقيت بطاقة صفراء بسبب احتفالي بهدف. ما زلت لا أفهم السبب. من ناحية أخرى، كان مجرد بروتوكول سيئ التنفيذ ولم يخدم أي غرض. لا أحب الظهور في مواقف مثل هذه، خاصة بعد فوز كبير وعندما يجب أن تكون العناوين الرئيسية عن ريال مدريد، لكن هذا ضروري".
نفى بريستياني مزاعم فينيسيوس في بيان نشره على وسائل التواصل الاجتماعي، جاء فيه: "أريد أن أوضح أنني لم أوجه في أي وقت من الأوقات إهانات عنصرية إلى فيني جونيور، الذي أسف لفهمه الخاطئ لما اعتقد أنه سمعه. لم أكن عنصريًا مع أي شخص وأنا آسف للتهديدات التي تلقيتها من لاعبي ريال مدريد".
الحكومة البرتغالية تحقق أيضًا في الحادث
إلى جانب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA)، كشفت الحكومة البرتغالية، من خلال الهيئة المعنية بمنع ومكافحة العنف في الرياضة (APCVD)، أنها ستجري تحقيقاً خاصاً بها. وسيتم الإعلان عن أي عقوبات، في حالة اكتشاف وقوع مخالفات، بمجرد الانتهاء من جميع الإجراءات والوثائق اللازمة.
