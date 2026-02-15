Getty Images Sport
ريال مدريد يعلن عن آخر مستجدات إصابة كيليان مبابي قبل مباراة التصفيات المؤهلة لدوري أبطال أوروبا ضد بنفيكا بعد غياب المهاجم عن الفوز على ريال سوسيداد
مبابي لم يشارك في مباراة نهاية الأسبوع
سجل مبابي هدفي ريال مدريد في خسارته 4-2 في ملعب استادو دا لويز في الجولة الثامنة من دوري أبطال أوروبا. سجل أندرياس شيلديروب هدفين قبل وبعد ركلة جزاء من فانجيليس بافليديس على وشك نهاية الشوط الأول، لكن لحظة المباراة الحاسمة جاءت في اللحظات الأخيرة من المباراة.
كان بنفيكا بحاجة إلى تسجيل الهدف الرابع لضمان مكانه في التصفيات، وفي الدقيقة 98، حصل على ركلة حرة في منطقة خطيرة. سجل الحارس أناتولي تروبين في النهاية هدفًا متأخرًا برأسه ليقود فريق جوزيه مورينيو إلى الدور التالي من دوري أبطال أوروبا على حساب مرسيليا، بينما أدى الفوز 4-2 إلى خروج ريال مدريد من المراكز الثمانية الأولى.
وسيستأنف الفريقان منافستهما في لشبونة مساء الثلاثاء قبل مباراة الإياب في إسبانيا الأسبوع المقبل.
استعد ريال مدريد لمباراة الثلاثاء بفوزه الساحق 4-1 على ريال سوسيداد مساء السبت، لكن مبابي لم يشارك في الفوز على أرضه، مما أثار تكهنات بأنه قد يغيب عن المباراة مع الفريق البرتغالي.
ومع ذلك، أصدر ريال مدريد تحديثًا بشأن مبابي، الذي يتصدر قائمة هدافي الدوري الإسباني هذا الموسم برصيد 23 هدفًا، بعد أن سجل هدفين في الفوز 2-0 على فالنسيا نهاية الأسبوع الماضي.
تفسير غياب مبابي عن ريال سوسيداد
أوضح ألفارو أربيلوا، مدرب ريال مدريد، أن غياب مبابي عن مباراة ريال سوسيداد كان احترازيًا بسبب إصابة طفيفة.
وقال أربيلوا بعد الفوز على لا ريال: "مبابي في حالة جيدة جدًا. كان يعاني من إزعاج بسيط منذ بعض الوقت وكان يبذل جهودًا للعب، لذا لم نرغب اليوم في المخاطرة قبل مباراة الثلاثاء".
شارك مبابي في التدريبات يوم الأحد على الرغم من إدراجه في تشكيلة ريال مدريد لمباراة السبت، بينما أكمل فينيسيوس جونيور وفيديريكو فالفيردي، اللذان شاركا في الفوز على الفريق الباسكي، تدريبات الاستشفاء.
يغيب جود بيلينغهام بسبب إصابة في العضلة الخلفية، بينما يعاني إيدر ميليتاو من إصابة أيضًا. في الوقت نفسه، تم إيقاف رودريغو وراؤول أسينسيو بعد حصولهما على بطاقتين حمراوين في مباراة بنفيكا الشهر الماضي.
أربيلوا يتحدث عن فوز السبت
شعر أربيلوا أن فريقه ريال مدريد قدم أداءً متكاملاً في فوزه 4-1 على ريال سوسيداد يوم السبت. افتتح غونزالو غارسيا التسجيل في الدقيقة الخامسة قبل أن يعادل ميكيل أويارزابال النتيجة من ركلة جزاء في منتصف الشوط الأول. استمر التعادل أربع دقائق فقط قبل أن يستعيد فينيسيوس جونيور الأفضلية للبلانكوس.
وأضاف فالفيردي الهدف الثالث لريال مدريد في الدقيقة 30، وسجل فينيسيوس جونيور هدفه الثاني والرابع لفريقه بعد استئناف المباراة بوقت قصير ليؤكد فوز الفريق المدريديستي الذي صعد إلى صدارة الترتيب قبل مباراة برشلونة ضد جيرونا يوم الاثنين.
وقال أربيلوا: "لعبنا اليوم مباراة رائعة دفاعياً، لكن في الشوط الأول رأينا أيضاً فريقاً في نصف ملعب الخصم كان أكثر مرونة وحركة وقادراً على تمرير الكرة بشكل أسرع".
"تجدر الإشارة إلى أننا عملنا جيدًا خلال الأسبوع. وصل ريال سوسياس إلى الوضع الذي كنا فيه في أوقات أخرى، حيث خضنا مباراة خلال الأسبوع بينما لم يخض خصمنا أي مباراة. خضنا أسبوعًا كاملًا من العمل وأعتقد أن ذلك كان واضحًا منذ البداية".
مديح لفينيسيوس
كما أشاد أربيلوا بفينيسيوس جونيور، الذي عاد إلى التشكيلة ليشارك جارسيا في الهجوم بعد أن غاب عن الفوز 2-0 على فالنسيا بسبب الإيقاف. سجل البرازيلي هدفيه السابع والثامن في الدوري هذا الموسم ضد لا ريال، وبعد المباراة، قال المدافع السابق: "لقد كنت أشاهد فينيسيوس الرائع لمدة شهر، وليس فقط في هذه المباراة. لقد كان يلعب بمستوى عالٍ للغاية، وكان غير متوازن.
بالنسبة لي، هو لاعب يتجاوز الأرقام، قادر على تحديد مصير المباريات. إنه رجل ذو قلب كبير وزميل رائع في الفريق. نحن محظوظون بوجوده معنا".
