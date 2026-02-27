Getty
ريال مدريد يخشى أن يغيب كيليان مبابي المصاب عن مباراة دوري أبطال أوروبا ضد مانشستر سيتي، كما اعترف المدير
مدريد تنتظر مزيدًا من الوضوح من القسم الطبي
التقى العملاقان الأوروبيان للمرة السادسة في الأدوار الإقصائية منذ موسم 2019-20، مما مهد الطريق لمعركة قارية أخرى بين العمالقة. يمثل هذا اللقاء استمرارًا للصراع الأوروبي الحديث الذي أصبح سمة أساسية في الأدوار المتأخرة من المسابقة. على الرغم من أن الفريقين التقيا في وقت سابق من هذا الموسم في دور المجموعات - حيث حقق مانشستر سيتي انتصارًا 2-1 في ديسمبر - فإن الرهانات في مرحلة الأدوار الإقصائية أعلى بكثير. يترقب مسؤولو ريال مدريد الآن ما إذا كان لاعبهم رقم 9 سيكون جاهزًا لقيادة الهجوم ضد فريق بيب جوارديولا، حيث ينتظر النادي مزيدًا من الوضوح من القسم الطبي بشأن جاهزيته للمشاركة في مباراتي الذهاب والإياب.
مدير ريال مدريد يعرب عن قلقه بشأن مبابي
في تصريحاته التي أعقبت القرعة مباشرة، لم يستطع بوتراغينيو إخفاء قلقه بشأن حالة المهاجم. غياب اللاعب الدولي الفرنسي سيشكل ضربة قوية لخطط ألفارو أربيلوا التكتيكية، نظراً لقدرته على حسم المباريات بالهجمات المرتدة. من الواضح أن إدارة ريال مدريد تأمل في تعافيه سريعاً، لكن عدم تحديد موعد لعودته يسبب قلقاً داخلياً كبيراً في سانتياغو برنابيو مع بدء العد التنازلي للمباراة الأولى.
خلال مقابلته بعد القرعة، كان بوتراغينيو صريحاً بشأن الوضع المتعلق بالمهاجم، قائلاً: "نأمل ألا يكون الأمر خطيراً، لأنه مهم جداً بالنسبة لنا. في الوقت الحالي، لا نعرف ما إذا كان سيكون متاحاً لمباراة مانشستر سيتي".
الألفة بين منافسي مانشستر سيتي
بالإضافة إلى المخاوف المتعلقة بالإصابات، فإن القرعة تضع لوس بلانكوس مرة أخرى في مواجهة فريق أصبحوا يعرفونه جيدًا خلال العقد الماضي. أصبحت المباراة التكتيكية بمثابة موضوع متكرر في دوري أبطال أوروبا، حيث تبادل الفريقان الضربات في بعض المباريات الأكثر تميزًا في تاريخ البطولة. أقر بوتراغوينو بالطبيعة المتكررة للقرعة والاحترام المتبادل بين العملاقين الكرويين.
وفي معرض تعليقه على تكرار هذه المواجهة، قال المدير: "من المضحك أننا نلعب ضدهم كل موسم. أعتقد أننا لعبنا ضدهم خمس مرات متتالية حتى الآن. نحن نعرف بعضنا البعض جيدًا. لديهم فريق رائع وتشكيلة رائعة، وهذا يمنح جوارديولا الكثير من الخيارات. سنلعب المباراة الأولى على أرضنا، مما يعني أننا يجب أن نحقق نتيجة جيدة يمكننا الدفاع عنها في مانشستر".
توقعات بمباراة كلاسيكية أوروبية أخرى
على الرغم من الظلال التي تلقيها غياب مبابي المحتمل، إلا أن هذه المباراة تعتبر على نطاق واسع قمة كرة القدم الأوروبية للأندية. كلا الفريقين معروفان بأسلوبهما الهجومي وتفوقهما الفني، مما يبشر بمباراة مثيرة ستجذب انتباه العالم. تشير التقييمات الأولية إلى أن المباراة ستكون متوازنة كما هو الحال دائماً، على الرغم من أن مانشستر سيتي قد يتمتع بميزة نفسية طفيفة بعد فوزه في مرحلة المجموعات في وقت سابق من الموسم.
بالنسبة لريال مدريد، تظل المهمة واضحة: إيجاد طريقة لتجاوز عقبة مانشستر سيتي، سواء كان نجمهم الفرنسي متاحًا أم لا. واختتم بوتراغينو حديثه بتسليط الضوء على القيمة الترفيهية التي تجلبها مثل هذه المباراة البارزة إلى الساحة العالمية. وأضاف: "عادة ما تكون هناك أهداف، إنها واحدة من أفضل المباريات التي يمكنك مشاهدتها في العالم. سيستمتع الناس بها كثيرًا لأنها مباريات هجومية، مع فريقين يريدان السيطرة".
