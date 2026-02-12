ريال مدريد يخشى أن يغيب المصاب جود بيلينغهام لفترة أطول بكثير مما كان متوقعًا في البداية

تعرض لاعب وسط النادي الشهير لإصابة قبل أسبوع تقريبًا خلال مباراة الديربي ضد رايو فايكانو، وهي إصابة حدثت في الدقائق العشر الأولى من المباراة.

وقع الحادث بعد اندفاعه نحو خط التماس، حيث توقف بيلينغهام فجأة، وشعر بألم حاد في مؤخرة فخذه. كانت ردة فعله فورية ومقلقة؛ فقد وضع يده مباشرة على أوتار ركبته بينما انهار على العشب، ولم يستطع وجهه إخفاء قلقه.

كانت المشاهد التي تلت ذلك مقلقة لمشجعي ريال مدريد. اضطر بيلينغهام إلى الخروج من الملعب على الفور، والتقطت كاميرات التلفزيون صورًا للاعب الدولي الإنجليزي وهو يغطي وجهه بقميصه أثناء تلقيه العلاج على خط التماس. في حين كان الأمل في البداية أن تكون الإصابة طفيفة، إلا أن المزاج العام تغير بشكل كبير في الأيام التي تلت ذلك.