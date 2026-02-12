AFP
ريال مدريد يخشى أن يغيب المصاب جود بيلينغهام لفترة أطول بكثير مما كان متوقعًا في البداية
مخاوف جديدة بشأن الإصابات تهز البرنابيو
تعرض لاعب وسط النادي الشهير لإصابة قبل أسبوع تقريبًا خلال مباراة الديربي ضد رايو فايكانو، وهي إصابة حدثت في الدقائق العشر الأولى من المباراة.
وقع الحادث بعد اندفاعه نحو خط التماس، حيث توقف بيلينغهام فجأة، وشعر بألم حاد في مؤخرة فخذه. كانت ردة فعله فورية ومقلقة؛ فقد وضع يده مباشرة على أوتار ركبته بينما انهار على العشب، ولم يستطع وجهه إخفاء قلقه.
كانت المشاهد التي تلت ذلك مقلقة لمشجعي ريال مدريد. اضطر بيلينغهام إلى الخروج من الملعب على الفور، والتقطت كاميرات التلفزيون صورًا للاعب الدولي الإنجليزي وهو يغطي وجهه بقميصه أثناء تلقيه العلاج على خط التماس. في حين كان الأمل في البداية أن تكون الإصابة طفيفة، إلا أن المزاج العام تغير بشكل كبير في الأيام التي تلت ذلك.
قد يتضاعف الجدول الزمني للتعافي إلى شهرين
بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة من قبل طاقم مدريد، تم تشخيص إصابة اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا في العضلة نصف الوترية في ساقه اليسرى. أعطت التقييمات الطبية الأولية بصيصًا من الأمل، حيث قدرت فترة التعافي بحوالي شهر واحد للاعب رقم 5 في النادي. كان من المفترض أن يعود في الوقت المناسب لخوض المباريات الحاسمة في نهاية الموسم، حيث يسعى مدريد إلى مواصلة صراعه على جميع الجبهات.
ومع ذلك، يبدو أن هذه الآمال تتلاشى. وفقًا للصحفي الإسباني رامون ألفاريز دي مون، هناك مخاوف متزايدة داخل النادي من أن فترة التعافي قد تمتد إلى شهرين. هذا التوقع المعدل سيبقي بيلينغهام بعيدًا عن الملاعب لفترة أطول بكثير مما كان متوقعًا في الأصل، مما يحول غيابًا يمكن التحكم فيه إلى أزمة كاملة.
تعد عضلة السميتيندوس عضلة مهمة للحركة الانفجارية، ويشتهر الفريق الطبي لريال مدريد بحذره الشديد في حالات تكرار إصابات أوتار الركبة. إذا تم تأكيد فترة الشفاء التي تبلغ شهرين، فلن يظهر بيلينغهام بالقمصان البيضاء حتى منتصف أبريل، مما يعني غيابه عن فترة حاسمة من الموسم ستحدد نجاح ريال مدريد على الصعيدين المحلي والأوروبي.
جدول مباريات مرعب للريال مدريد
إذا تحقق هذا السيناريو الأسوأ، فسوف يغيب لاعب الوسط عن عدد من المباريات المهمة في الدوري الإسباني. وتشمل قائمة المباريات التي سيغيب عنها اختبارات صعبة ضد ريال سوسيداد وأوساسونا وخيتافي وسيلتا فيغو وإلتشي. والأهم من ذلك، أنه سيغيب عن ديربي العاصمة ضد غريمه اللدود أتلتيكو مدريد، وهي مباراة قد تكون حاسمة في سباق اللقب.
ومع ذلك، فإن الضرر يتجاوز الحدود المحلية. لن يكون بيلينغهام متاحًا بالتأكيد في مباراة التصفيات القادمة في دوري أبطال أوروبا ضد بنفيكا. علاوة على ذلك، إذا تمكن ريال مدريد من تجاوز العملاق البرتغالي بدونه، فقد يغيب أيضًا عن مباريات دور الـ16، حيث قد ينتظره العمالقة الأوروبيون مانشستر سيتي أو سبورتنج لشبونة.
أربيلوا يواجه اختباراً حاسماً بدون نجمه
هذا الغياب الطويل يمثل ضربة قوية لفترة أربيلوا في منصب المدير الفني. بعد أن تولى المنصب من شابي ألونسو في يناير، يواجه المدير الفني الجديد الآن أول أزمة إصابات كبيرة له في واحدة من أكثر مراحل الموسم حسماً.
كان بيلينغهام قلب فريق ريال مدريد، حيث سجل ستة أهداف في 28 مباراة حتى الآن هذا الموسم، وغيابه سيجبر أربيلوا على إعادة تشكيل خط الوسط الذي واجه بالفعل انتقادات هذا الموسم. مع توتر الوضع حول أردا جولر وتكيف الفريق مع الترتيب التكتيكي الجديد، فإن فقدان أهداف بيلينغهام وحماسه يمثل صداعًا للمدرب.
وهذا أمر لا يستطيع المدرب المبتدئ تحمله، حيث يسعى إلى سد الفارق بنقطة واحدة بين فريقه وبرشلونة المتصدر للدوري الإسباني، والتأهل إلى دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا بعد أن فشل في إنهاء الدور الأول في المراكز الثمانية الأولى.
