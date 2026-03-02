AFP
ريال مدريد يتلقى ثلاث ضربات قاسية بعد حصول فرانكو ماستانتونو على بطاقة حمراء غريبة وإيقاف لاعبين آخرين بعد الهزيمة المكلفة أمام خيتافي
ليلة مكلفة في البرنابيو
انتهت المباراة ضد خيتافي بهزيمة مدريد بفارق ضئيل 1-0، مما شكل ليلة محبطة للغاية في سانتياغو برنابيو. هذه الخسارة أبقت لوس بلانكوس عند 60 نقطة في الدوري الإسباني، متأخراً بأربع نقاط عن غريمه اللدود برشلونة. مع بقاء 12 جولة فقط في المسابقة، زادت هذه النكسة بشكل كبير من صعوبة مهمتهم في حسم لقب الدوري.
على الرغم من أهمية المباراة والنتيجة المخيبة للآمال، كانت الدقائق الأخيرة من المباراة هادئة بشكل مفاجئ. لكن هذا الهدوء غير المتوقع تلاشى في الدقيقة 95 خلال هجمة لخيتافي، عندما أثار قرار تحكيمي مثير للجدل كارثة تأديبية غير متوقعة ومكلفة.
- Getty Images Sport
تقرير الحكم هو المفتاح
بعد أن أعلن الحكم عن مخالفة، فقد ماستانتونو أعصابه تمامًا. تشير التقارير إلى أن اللاعب الشاب "تجاوز الحدود" بتوجيهه تعليقات غير لائقة إلى الحكم. أدى هذا الانفجار إلى طرده على الفور بالبطاقة الحمراء. النتيجة المباشرة لطرد ماستانتونو هي إيقافه المؤكد عن المباراة الحاسمة يوم الجمعة، لكن العقوبة النهائية قد تكون أشد قسوة.
تفاقمت الحالة عندما غادر المراهق الأرجنتيني الملعب. لوحظ أنه "بينما كان متجهاً إلى نفق غرفة الملابس، قال شيئاً أيضاً إلى الحكم الرابع". في النهاية، "الفارق الدقيق بين تعبير وآخر هو أمر حاسم"، مما يجعل تقرير الحكم الرسمي هو المفتاح المطلق لفهم المدى الكامل للحظر الوشيك.
أزمة دفاعية تلوح في الأفق قبل مواجهة سيلتا
تداعيات المباراة المخيبة للآمال التي انتهت بخسارة 1-0 أمام خيتافي تتجاوز بكثير البطاقة الحمراء المثيرة للجدل التي حصل عليها ماستانتونو في الوقت المحتسب بدل الضائع. أنهى ريال مدريد الليلة بشكل قاطع بثلاثة لاعبين موقوفين عن مباراة فيغو، مما تسبب في صداع مفاجئ وحاد للطاقم الفني قبل المباراة الحاسمة خارج أرضه. يجب على أنشيلوتي أن يتعامل مع تشكيلة مستنزفة بينما يحاول الحفاظ على حلم اللقب حياً.
تلقى المدافعان هويجن وكاريراس البطاقة الصفراء الخامسة لهما في الدوري الحالي خلال المباراة، مما أدى إلى إيقافهما تلقائيًا لمباراة واحدة بسبب تراكم البطاقات. خسارة هذين اللاعبين الدفاعيين المهمين، بالإضافة إلى غياب ماستانتونو الإلزامي، تضعف بشكل كبير من عمق الفريق بشكل عام. يجب على الفريق الآن السفر لمواجهة سيلتا في باليدوس بتشكيلة ضعيفة للغاية، مما يجبره على إعادة تنظيم سريعة.
- Getty Images Sport
فرصة ضائعة لإثبات جدارته
قبل الطرد الدرامي، أتيحت لماستانتونو فرصة ذهبية لإثبات جدارته على أرض الملعب ومساعدة فريقه على تقليص الفارق مع برشلونة. وقد تم استبداله بأردا جولر خلال الشوط الثاني، وقضى في النهاية 25 دقيقة على أرض الملعب، بما في ذلك الوقت المحتسب بدل الضائع. للأسف، لم يتمكن من إحداث أي تأثير يذكر، حيث "مرر الكرة على أطراف أصابعه" دون أن يظهر بريقه الهجومي المعتاد.
كانت مساهمته الوحيدة هي تسديدة واحدة ضعيفة قرب نهاية المباراة، والتي تمكن حارس مرمى خيتافي ديفيد سوريا من التصدي لها بسهولة. لن يفيده الوقت الذي قضاه على أرض الملعب في كسب ثقة جماهير ريال مدريد، في ظل المخاوف بشأن مدى ملاءمته للفريق.
