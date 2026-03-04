Goal.com
Real Madrid CF v Getafe CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

ريال مدريد يتلقى إيقاف فرانكو ماستانتونو بسبب البطاقة الحمراء التي حصل عليها في مباراة خيتافي، كما تلقى الثنائي الدفاعي إيقافات بسبب البطاقات الصفراء

تلقى ريال مدريد ضربة ثلاثية قوية بعد هزيمته 1-0 على أرضه أمام خيتافي يوم الاثنين. أصدرت لجنة الانضباط عقوبات رسمية على العديد من اللاعبين الأساسيين في فريق ألفارو أربيلوا. وأبرز الحالات كانت تلك التي تورط فيها النجم الأرجنتيني فرانكو ماستانتونو، الذي حصل على بطاقة حمراء خلال المباراة. وعلى الرغم من محاولات ريال مدريد لإلغاء القرار، إلا أن الاتحاد الإسباني لكرة القدم ظل مصراً على قراره، مما ترك الفريق الإسباني في موقف صعب قبل المباريات القادمة.

  • مستانطونو يحصل على إيقاف لمباراتين بعد رفض الاستئناف

    فرضت لجنة الانضباط عقوبة على ماستانتونو بحرمانه من المشاركة في مباراتين بسبب "سلوكه المتعجرف أو غير المحترم تجاه الحكام" بعد أن حصل على بطاقة حمراء مباشرة بسبب مشادة كلامية مع الحكم. وكان ريال مدريد قد استأنف البطاقة الحمراء المباشرة، على أمل أن يكون اللاعب الشاب متاحًا للمشاركة في رحلة الفريق إلى سيلتا فيغو نهاية هذا الأسبوع، لكن اللجنة رفضت ادعاءات النادي وأبقت على العقوبة الأصلية. ويعني هذا القرار أن أربيلوا سيضطر إلى خوض فترة صعبة دون أحد أكثر لاعبيه إبداعًا في الهجوم.

    استئناف ريال مدريد غير ناجح بالنسبة لعدة لاعبين

    بالإضافة إلى قضية ماستانتونو، سعى النادي أيضًا إلى تبرئة اسم أوريليان تشواميني بعد أن حصل لاعب الوسط الفرنسي على بطاقة صفراء خلال نفس المباراة. جادل النادي بأن اللاعب لعب الكرة أولاً بشكل واضح وأن التلامس اللاحق مع لاعب خيتافي كان مجرد نتيجة حتمية لطبيعة اللعبة البدنية. ومع ذلك، لم تتأثر اللجنة بالأدلة المصورة التي قدمها النادي العاصمي وقررت الإبقاء على البطاقة.

    وذكر قرار لجنة الانضباط أن العقوبة لا تزال سارية، ولكن لحسن حظ لاعب موناكو السابق، فإن البطاقة الصفراء لا تؤدي إلى إيقاف فوري لأنها لا تؤدي إلى سلسلة من البطاقات. ومع ذلك، فإن رفض الاستئناف يضيف إلى أسبوع محبط لقيادة ريال مدريد، التي تشعر أن لاعبيها تعرضوا لاستهداف غير عادل خلال الديربي المحلي. يتحول التركيز الآن إلى كيفية تكيف الفريق مع الغيابات القسرية في خط الدفاع.

  • ثنائي الدفاع يغيب عن مباراة سيلتا فيغو

    لا يزال تأثير مباراة خيتافي محسوسًا في خط الدفاع، حيث يواجه أربيلوا صعوبة حقيقية في اختيار التشكيلة. فقد حصل كل من دين هويجن وألفارو كاريراس على بطاقات صفراء في المباراة السابقة، وعلى عكس تشواميني، فإن حصولهما على هذه البطاقات له عواقب فورية. فقد وصل كلا اللاعبين إلى الحد الأقصى من تراكم البطاقات الصفراء، مما يعني استبعادهما تلقائيًا من مباراة الجمعة.

    وأكدت اللجنة الخبر المتوقع، حيث تم فرض إيقاف لمدة مباراة واحدة على كل لاعب. وهذا يترك الجهاز الفني لريال مدريد في حيرة من أمره لإعادة تنظيم خط الدفاع الذي كان دعامة الموسم حتى الآن. مع غياب لاعبين أساسيين عن خط الدفاع وعدم توفر ماستانتونو في خط الهجوم.

    تزايد المخاوف بشأن اختيار لاعبي فريق أربيلوا

    توقيت هذه الإيقافات بعيد كل البعد عن المثالية، حيث يستعد ريال مدريد لزيارة ملعب غالبًا ما يواجه فيه مقاومة شديدة. غياب كاريراس وهويجن، على وجه الخصوص، يفتح الباب أمام اللاعبين الاحتياطيين لإثبات جدارتهم في بيئة الدوري الإسباني عالية المخاطر. أربيلوا يفتقد بالفعل راؤول أسينسيو وإيدر ميليتاو، مما يعني أنه سيواجه صداعًا دفاعيًا بعد القرارات الأخيرة.

    سيحتاج أربيلوا أيضًا إلى إيجاد التوازن التكتيكي المناسب لتعويض خسارة موهبة ماستانتونو. مع استمرار احتدام السباق على اللقب، قد تكون هذه التغييرات القسرية حاسمة في تحديد ما إذا كان العملاق الإسباني قادرًا على الحفاظ على زخمه وتقليص الفارق بأربع نقاط عن برشلونة.

