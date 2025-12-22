AFP
ريال مدريد يتفوق على برشلونة.. كشف حصيلة توزيع 1.3 مليار يورو إيرادات بث الدوري الإسباني!
تفاصيل توزيع عوائد البث في إسبانيا
أعلنت رابطة الليجا عن البيانات المتعلقة بإيرادات الحقوق السمعية البصرية لموسم 24-25، حيث جاء ريال مدريد كأكثر نادٍ تحقيقاً للدخل (157.92 مليون يورو) مقابل 156.45 لبرشلونة.
وفي مستوى ثانٍ يأتي أتلتيكو مدريد بـ 108.17 مليون يورو، والبقية بعيدون جداً، مما يظهر بوضوح أن الكبار الثلاثة في كرة القدم الإسبانية يستحوذون على ما يقرب من 35% من الإجمالي في الدوري الإسباني (أكثر من 420 مليون يورو من إجمالي 1,292 مليونًا)، ما يثبت أنه على الرغم من أن حقوق التلفزيون أصبحت موزعة بشكل أكبر، إلا أن الثلاثة يحصلون على حصة جيدة من "الكعكة"، وفق صحيفة "ماركا".
المستوى التالي في حقوق البث
في المستوى التالي، يتواجد أتلتيك بيلباو بإيرادات (72.26 مليون يورو)، ريال سوسيداد (67.80 مليون يورو)، ريال بيتيس (64.67 مليون يورو) وإشبيلية (63.95 مليون يورو).
في "نادي الخمسين" يتواجد فياريال (57.81 مليون يورو)، جيرونا (55.64 مليون يورو) وفالنسيا (52.53 مليون يورو)، بينما البقية في "نادي الأربعين": أوساسونا (48.09 مليون يورو)، سيلتا (45.77 مليون يورو)، خيتافي (45.46 مليون يورو)، مايوركا (43.89 مليون يورو)، ألافيس (43.46 مليون يورو)، إسبانيول (43.42 مليون يورو)، رايو ( 42.70 مليون يورو)، بلد الوليد (41.53 مليون يورو)، لاس بالماس (40.63 مليون يورو) والأخير هو ليجانيس بـ 39.93 مليون يورو.
الترتيب اسم النادي الإيراد (مليون يورو) 1 ريال مدريد 157.92 2 برشلونة 156.45 3 أتلتيكو مدريد 108.17 4 أتلتيك بيلباو 72.26 5 ريال سوسيداد 67.80 6 ريال بيتيس 64.67 7 إشبيلية 63.95 8 فياريال 57.81 9 جيرونا 55.64 10 فالنسيا 52.53 11 أوساسونا 48.09 12 سيلتا فيجو 45.77 13 خيتافي 45.46 14 ريال مايوركا 43.89 15 ديبورتيفو ألافيس 43.46 16 إسبانيول 43.42 17 رايو فايكانو 42.70 18 ريال بلد الوليد 41.53 19 لاس بالماس 40.63 20 ليجانيس 39.93
ميزانية برشلونة 2025
كشفت النتائج المالية لنادي برشلونة لموسم 2024-2025 عن مشهد اقتصادي معقد يحمل في طياته تناقضاً واضحاً بين النجاح التجاري والواقع المحاسبي. فعلى الصعيد التشغيلي، حقق النادي إيرادات ضخمة بلغت 994 مليون يورو، مدعومة بأرقام قياسية تاريخية في عقود الرعاية (259 مليوناً) ومبيعات المتاجر (170 مليوناً)، مما ساهم في تحقيق فائض تشغيلي وخفض الديون بمقدار 90 مليون يورو لتستقر عند 469 مليوناً.
ورغم هذه الانتعاشة، أُغلق الموسم بخسارة صافية قدرها 17 مليون يورو. هذا العجز لم ينتج عن ضعف الأداء اليومي، بل بسبب "بنود استثنائية" قاسية، أبرزها اضطرار النادي لتسجيل مخصص بقيمة نحو 91 مليون يورو لتغطية انخفاض التقييم المالي لـ "برشلونة ستوديوز"، بالإضافة إلى غرامة الاتحاد الأوروبي (15 مليوناً). هذه الأعباء "الدفترية" ابتلعت الأرباح التشغيلية وعوائد بيع المقاعد البلاتينية (70 مليوناً)، لتضع الميزانية في المنطقة الحمراء رغم القوة التجارية المتنامية للنادي.
ميزانية ريال مدريد 2026
يستعد ريال مدريد لإحداث زلزال اقتصادي في عالم الرياضة بتقديم أضخم ميزانية في تاريخه لموسم 2025-2026، حيث يستهدف الرئيس فلورنتينو بيريز الوصول إلى إيرادات قياسية تبلغ 1.248 مليار يورو دون احتساب مبيعات اللاعبين.
هذا الرقم الفلكي، الذي يمثل نمواً بنسبة 5% عن الموسم السابق، يستند بشكل كلي إلى تحول ملعب "سانتياجو برنابيو" إلى "منجم ذهب" يعمل على مدار العام.
وتشير التوقعات إلى قفزة هائلة في إيرادات "الأعضاء والملعب" لتصل إلى 402.4 مليون يورو، بزيادة تتجاوز 75 مليوناً في عام واحد، مدفوعة بالتشغيل الكامل للمناطق التجارية والترفيهية. وقد أثبت النموذج الجديد نجاحه مبكراً، حيث حصد النادي 79.1 مليون يورو من الأنشطة الجديدة فقط (مثل الجولات السياحية والحفلات) في الموسم الماضي، مما يؤكد أن استثمار الـ 1.34 مليار يورو في تطوير الملعب كان خطوة استراتيجية ناجحة لتحقيق اكتفاء مالي يحصن النادي ضد التقلبات الرياضية.
