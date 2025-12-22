ريال مدريد يتفوق على برشلونة.. كشف حصيلة توزيع 1.3 مليار يورو إيرادات بث الدوري الإسباني!

كشفت النتائج المالية لنادي برشلونة لموسم 2024-2025 عن مشهد اقتصادي معقد يحمل في طياته تناقضاً واضحاً بين النجاح التجاري والواقع المحاسبي. فعلى الصعيد التشغيلي، حقق النادي إيرادات ضخمة بلغت 994 مليون يورو، مدعومة بأرقام قياسية تاريخية في عقود الرعاية (259 مليوناً) ومبيعات المتاجر (170 مليوناً)، مما ساهم في تحقيق فائض تشغيلي وخفض الديون بمقدار 90 مليون يورو لتستقر عند 469 مليوناً.

ورغم هذه الانتعاشة، أُغلق الموسم بخسارة صافية قدرها 17 مليون يورو. هذا العجز لم ينتج عن ضعف الأداء اليومي، بل بسبب "بنود استثنائية" قاسية، أبرزها اضطرار النادي لتسجيل مخصص بقيمة نحو 91 مليون يورو لتغطية انخفاض التقييم المالي لـ "برشلونة ستوديوز"، بالإضافة إلى غرامة الاتحاد الأوروبي (15 مليوناً). هذه الأعباء "الدفترية" ابتلعت الأرباح التشغيلية وعوائد بيع المقاعد البلاتينية (70 مليوناً)، لتضع الميزانية في المنطقة الحمراء رغم القوة التجارية المتنامية للنادي.