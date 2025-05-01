"أعاد ذكريات ريال مدريد الأليمة واقترب من تدمير حلم نيكو ويليامز!" .. أندري أونانا في نزهة مع مانشستر يونايتد ضد أتلتيك بيلباو

أونانا الحارس الذي أثار الجدل يعود للتألق..

في واحد من أسوأ مواسمه.. اقترب الحارس أندري أونانا من قيادة فريقه مانشستر يونايتد، لخوض نهائي أوروبي جديد.

أونانا حقق الانتصار مع مانشستر يونايتد (3-0) على أتلتيك بيلباو، بملعب "سان ماميس" في إقليم الباسك بإسبانيا، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي 2024-2025.

ثلاثية مانشستر يونايتد في شباك بيلباو، في ليلة الخميس الأوروبية؛ سجلها كل من كارلوس كاسيميرو وبرونو فيرنانديش "هدفين"، في الدقائق 30 و37 و45 - على التوالي -.

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وسيتقابل الفريقان مجددًا، يوم 8 مايو الجاري، ضمن منافسات إياب نصف النهائي؛ وهذه المرة على أرضية ميدان "أولد ترافورد"، في مدينة مانشستر الإنجليزية.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول" من ناحيتها، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد ظهور أونانا ضد أتلتيك بيلباو..