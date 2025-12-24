ريال مدريد مصمم على محاسبة برشلونة بنفسه.. تطورات متسارعة في صراع قطبي إسبانيا بسبب قضية نيجريرا!

ولم يقتصر طلب ريال مدريد على التدقيقات الداخلية فقط، بل شمل أيضًا الحسابات السنوية الرسمية للنادي الكتالوني خلال الفترة ذاتها، إلى جانب تقارير التدقيق الخارجي المستقل المرتبطة بها، والتي جرى اعتمادها والمصادقة عليها من قِبل إدارة برشلونة آنذاك. ويهدف هذا الطلب إلى مقارنة ما ورد في التقارير الداخلية مع النتائج التي خلصت إليها الجهات الرقابية الخارجية.

كما طالب النادي الملكي بالحصول على محاضر اجتماعات لجنة "الحوكمة الضريبية" داخل برشلونة، خاصة تلك الاجتماعات التي ناقشت، من زاوية ضريبية، طبيعة المدفوعات التي تم تحويلها إلى الشركات المرتبطة بنيغريرا، وذلك لمعرفة ما إذا كانت هذه العمليات قد خضعت لتحليل قانوني ومالي كافٍ في وقتها.

وفي خطوة لافتة، طلب ريال مدريد أيضًا استدعاء شركة Camps Legal Advisors عبر قسم الشرطة القضائية التابع للحرس المدني الإسباني، من أجل تقديم جميع المراسلات والمطالبات، سواء كانت ودية أو قضائية، التي أُرسلت باسم شركة Dasnil 95 أو باسم نيجريرا نفسه إلى نادي برشلونة، وذلك لإدراجها رسميًا ضمن ملف القضية.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تعكس تحول ريال مدريد إلى طرف فاعل ومؤثر في القضية، لا يهدف فقط إلى المتابعة، بل إلى الضغط من أجل كشف كل التفاصيل الممكنة، في وقت لا تزال فيه القضية مفتوحة على جميع السيناريوهات القانونية والرياضية.