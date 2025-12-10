Getty Images Sport
ألونسو يحدد بديل مبابي أمام مانشستر سيتي.. ونجم آخر يتأكد غيابه للإصابة!
رعب الإصابات يضرب ريال مدريد قبل صدام مانشستر سيتي
قبل يوم واحد من مباراة مدريد الحاسمة في دوري أبطال أوروبا ضد عملاق الدوري الإنجليزي الممتاز مانشستر سيتي، غاب المهاجم النجم مبابي عن الحصة التدريبية المفتوحة للنادي، إلى جانب مواطنه إدواردو كامافينجا.
تأكد غياب كامافينجا عن مواجهة السيتي، بعدما أفاد الصحفي ميجيل أنخيل دياز بمعاناة اللاعب من انزعاجات في ربلة الساق (السمانة). وقد يمتد غيابه ليشمل مباراة الدوري القادمة أمام ديبورتيفو ألافيس أيضا.
كما ذكرت محطة الراديو الإسبانية "كادينا كوبي" أن مبابي تعرض لإصابة في ساقه اليسرى، وغاب عن مران الفريق الأساسي قبل المباراة، ما يجعل الشكوك تحوم بجدية حول مشاركته أمام السيتي في البرنابيو.
إصابة مبابي ضربة قوية لألونسو
كان مبابي اللاعب الأبرز في صفوف "لوس بلانكوس" في موسم 2025-2026، حيث سجل 25 هدفاً في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى أربع تمريرات حاسمة. كما أنه في طريقه لتحطيم رقم كريستيانو رونالدو القياسي لأكبر عدد من الأهداف مع ريال مدريد في عام تقويمي واحد.
النجم الفرنسي كان مسؤولاً عن نصف أهداف الفريق في الدوري الإسباني ونسبة مذهلة تبلغ 75% من أهدافهم في أكبر مسابقة أوروبية، حيث سجل "سوبر هاتريك" (أربعة أهداف) في آخر ظهور قاري له ضد أولمبياكوس.
يقع المدير الفني ألونسو تحت ضغط هائل بعد هزيمة مدريد 2-0 على أرضه أمام سيلتا فيجو يوم الأحد، والتي شهدت أيضاً طرد ألفارو كاريراس وفران جارسيا، وخروج المدافع الرئيسي إيدير ميليتاو بإصابة عضلية ستبعده عن الملاعب لمدة تصل إلى أربعة أشهر.
وتعني الخسارة أن الفارق مع برشلونة متصدر الدوري اتسع إلى أربع نقاط. وقد فاز فريق ألونسو في اثنتين فقط من آخر سبع مباريات في جميع المسابقات.
ألونسو يركز على إندريك
مع غياب مبابي للإصابة، ذكرت صحيفة "ماركا" أمس الثلاثاء أن مدرب مدريد أولى اهتماماً خاصاً بالمهاجم المستبعد إندريك في الحصة التدريبية، بل وتحدث بشكل فردي مع البرازيلي، وهو أمر لم يفعله أبداً منذ انضمامه للنادي في الصيف.
يشير الاهتمام الخاص تجاه المهاجم بوضوح إلى أن اللاعب الشاب من المرجح أن يتواجد في قائمة الفريق لمواجهة السيتي يوم الأربعاء، وهو ما أطلق عليه اسم "خطة إندريك".
إذا بدأ إندريك أساسياً ضد العملاق الإنجليزي، فسيحدث ذلك لأول مرة هذا الموسم. وإذا شارك من مقاعد البدلاء، فسيظهر في مباراة لأول مرة منذ 1 نوفمبر، حين لعب بضع دقائق في الفوز على فالنسيا.
بخلاف إندريك، هناك خيار هجومي آخر لألونسو قبل مواجهة السيتي وهو جونزالو جارسيا. لعب الإسباني دقائق أكثر من إندريك هذا الموسم ومن المرجح أن يحصل على الأفضلية أمام البرازيلي في المواجهة الأوروبية.
هل يغادر إندريك مدريد في يناير؟
ارتبط اسم إندريك بالرحيل المؤقت عن مدريد منذ بداية الموسم الجديد، وتزايد إحباط اللاعب فقط بعد تجاهله المتكرر من قبل ألونسو. مع بقاء ما يزيد قليلاً عن ستة أشهر على انطلاق كأس العالم 2026، فإن اللاعب الشاب يائس بطبيعة الحال للحصول على وقت للعب وقد يفكر في الرحيل عن البرنابيو.
أظهر والد إندريك دعمه مؤخراً من خلال الكتابة على وسائل التواصل الاجتماعي: "أعلم يا بني مدى صعوبة عملك ومقدار ما تكرسه في كل دقيقة من يومك. أعلم كل ما أنت قادر عليه. أنت فائز وتظهر للجميع أنك محارب حقيقي. سيستمر نجمك في التألق، حتى لو حاول البعض تعتيم ضوئك. أعتقد أن مستقبلك يكمن هناك تماماً".
يبقى أن نرى الآن كم عدد الدقائق التي سيتمكن إندريك من جمعها في غياب مبابي في ديسمبر، وبناءً على فرصته، سيتخذ المراهق قراراً نهائياً بشأن مستقبله.
