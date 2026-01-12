ريال مدريد يسقط في اختبار الأخلاق | بين غطرسة مبابي وتبريرات ألونسو.. ضوء وحيد في نهاية النفق أمام برشلونة!

المشهد الأكثر جدلاً لم يكن هدفاً ضائعاً، بل كان لحظة صافرة النهاية، حينما يرفض كيليان مبابي، النجم الأول وقائد خط الهجوم، الوقوف في ممر شرفي لبرشلونة، فهو يرسل رسالة تتجاوز حدود الغضب المألوف.

الأمر لم يتوقف عند مبابي، بل امتد تأثيره كالنار في الهشيم، لقد رأينا جميعاً لغة الجسد المرتبكة للمدرب تشابي ألونسو واللاعب الشاب راؤول أسينسيو؛ كلاهما بدا وكأنه يهم بالوقوف احتراماً للتقاليد، تلك العادة الإسبانية العريقة، قبل أن توقفهم إشارة أو توجيه حاد من مبابي.

استجابة ألونسو -وهو المدرب والأسطورة- لهذا التوجيه من لاعبه تثير تساؤلات مخيفة حول من يملك الكلمة العليا فعلياً في تلك اللحظات العاطفية.

هنا يصدق جوان لابورتا، رئيس برشلونة، حين خرج بتصريحاته المتزنة واللاذعة في آن واحد، مذكراً بأن الكرم في النصر والاحترام في الهزيمة هما جوهر الرياضة.

تصرف مبابي لم يكن شخصية قيادية بقدر ما كان سوء تقدير من لاعب بحجم بطل عالم، يُفترض أن يكون قدوة في الثبات الانفعالي، لا أن يجر فريقه لمقاطعة بروتوكول رياضي بحجج واهية.

