ريال مدريد، مانشستر سيتي وليفربول وكافة قمصان الأندية الأوروبية لموسم 2024-2025

تعرف على قمصان كبار الأندية الأوروبية لموسم 2024-2025..

ينتظر الكل بدء الموسم القادم 2024-2025 حيث تطلق أكبر الأندية في كرة القدم العالمية جميع أطقمها الجديدة للموسم المقبل.

لقد تعاونت بعض أكبر العلامات التجارية الرياضية وأندية كرة القدم حول العالم لإنتاج بعض الأطقم الرائعة حقًا. إذ تتنافس الشركات المصنعة للأطقم مثل Nike وAdidas وNew Balance وغيرها على جذب انتباه مشجعي كرة القدم من خلال ابتكار شكل جديد كل عام، ويتزايد الطلب بحيث يكون هناك دائمًا مجال للابتكار.

نقدم لكم في "جول" دليلنا الكامل لجميع أطقم كرة القدم للموسم 2024-2025 التي تم إصدارها إلى الآن..

