عين على الحكم | واقعة بطلها روديجر وأغضبت كيليان مبابي! .. هدف جدلي لمانشستر سيتي يشكك في نزاهة الفوز أمام ريال مدريد

وفي هذا السياق.. سجل نيكو أوريلي، لاعب فريق مانشستر سيتي الأول لكرة القدم، هدفًا في شباك نادي ريال مدريد، ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا 2025-2026؛ وذلك في الدقيقة 35 من عمر الشوط الأول.

هذا الهدف جاء عندما كانت النتيجة تشير إلى تقدم ريال مدريد (1-0)؛ حيث نجح أوريلي وقتها، في إدراك التعادل.

لكن.. أثناء تسجيل أوريلي للهدف؛ شاهدنا شد وجذب داخل منطقة الـ18 لعملاق العاصمة الإسبانية، بالإضافة إلى سقوط للمدافع الألماني أنطونيو روديجر على أرضية الملعب.

ليس هذا فقط.. بل انتفضت دكة بدلاء ريال مدريد؛ حيث وجدنا عدد كبير من اللاعبين يحتجون على الهدف، بقيادة النجم الفرنسي كيليان مبابي.

مبابي جلس على دكة البدلاء، بعد مُعاناته من إصابة في الساعات الماضية؛ حيث كان هُناك شك أساسًا، في دخوله لقائمة المواجهة ضد مانشستر سيتي.